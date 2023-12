Pour le compte de la deuxième journée des Championnats arabes de cyclisme sur route toutes catégories qui se déroulent en Arabie saoudite du 15 au 23 décembre 2023, la sélection algérienne masculine de cyclisme a décroché la médaille d'argent au contre-la-montre par équipes (cadets), disputé, lundi matin, à Riyadh. C'est ce que rapporte l'APS qui cite une source de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Composée du quatuor Abdeldjalil Boutebba, Sameh Rouabah, Yasser Laïdi et Ali Safouane Bouasselah, l'Équipe nationale a terminé cette course disputée sur un parcours de 31 km avec un temps de 41' 41'' 27''', (alors que la médaille d'or est revenue à l'Arabie saoudite (41'21''43'''). La sélection irakienne a complété le podium en prenant la médaille de bronze avec un temps de 43' 38'' 09'''.

Cette deuxième journée a été marquée également par l'entrée en lice de la sélection algérienne Élite (messieurs), composée du quatuor Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Mohamed Amine Nehari et Nassim Saïdi, au contre-la-montre par équipes. Lors de la 1ère journée disputée dimanche, l'Algérie avait remporté 3 médailles (2 or et 1 bronze). La première médaille d'or a été l'oeuvre de la sélection algérienne féminine (seniors), composée du quatuor Nesrine Houili, Yasmine El Medah, Khadidja Araoui et Imene Malji, au contre-la-montre par équipes disputé sur une distance de 27 km, devant son homologue saoudienne (43'15''15'''), médaillée d'argent.

De son côté, la sélection féminine juniors a décroché la médaille d'or au contre-la-montre par équipes grâce aux cyclistes Malak Mechab, Hanine Belatrous, Yamna Bouikour, Sihem Bousbaâ. Les Algériennes ont franchi la ligne d'arrivée de la course longue de 27 km dans le temps de 43' 28'' 44''', devant la Tunisie (45' 54'' 85''') et les Émirats (48' 25'' 68''').

La médaille de bronze a été remportée par la sélection algérienne masculine (juniors), composée d'Anes Riyahi, Bachir Chenafi, Djaoued Nehari, Ryad Bekhti et Nasrallah El Semiani, au contre-la-montre par équipes qui s'est déroulé sur un parcours de 54 km, réalisant un temps de 1h09'28''. La médaille d'or est revenue aux Irakiens avec un temps de 1h08'41'', devant le Maroc (1h08'55''), médaillé d'argent.

Les sélections algériennes de cyclisme (seniors, juniors et cadets) prennent part aux Championnats arabes de cyclisme sur route (toutes catégories) avec un effectif composé de 25 coureurs.

Le rendez-vous arabe de Riyadh enregistre la participation de 406 athlètes représentant 12 pays, à savoir, l'Arabie saoudite (pays hôte), l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, la Libye, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Syrie, le Sultanat d'Oman, l'Iraq et Bahreïn.