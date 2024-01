Vite rebondir : objectif fixé par Belmadi et ses capés

La CAN commencera véritablement, aujourd'hui, pour la sélection algérienne qui disputera, ce soir, son premier match de la coupe d'Afrique des nations 2024 contre l'Angola, au stade de la Paix, de Bouaké, en Côte d'Ivoire.

Les Verts abordent cette première sortie qui commencera à 20h00, heure locale (21h00 heure algérienne) avec beaucoup de détermination et visent une entrée en matière reluisante, à même de leur permettre de bien commencer cette CAN et prendre une sérieuse option pour une qualification au second tour. Devant une équipe angolaise, en pleine accession, les camarades de Riyad Mahrez seront dans l'obligation d'engranger les 3 points afin de ne pas se mettre sous pression d'entrée dans ce tournoi, très relevé et qui sera d'un niveau soutenu et très poussé.

Pour ce premier jour du tournoi, les joueurs du coach, Djamel Belmadi qui pourra compter sur un effectif au grand complet pour monter son équipe type ce soir face à l'Angola, ne jurent que par la victoire. Ils sont animés d'une farouche volonté à vouloir bien commencer pour éviter de connaître la même situation, vécue lors de la dernière CAN 2022 où, ils ont été à la surprise générale, sortis dès le premier tour. En d'autres termes, les Verts visent une bonne entame pour d'une part, mettre un pied en huitièmes de finale et, d'autre part, effacer le cauchemar de la dernière CAN 2022 ratée au Cameroun. Pour ce faire, ils doivent donc faire mieux que les débuts ratés lors de cette dernière édition, et ce résultat nul concédé d'entrée face à la modeste équipe du Sierra Léone (0-0), au stade Jopama de Douala.

Contrairement à la dernière édition disputée au Cameroun où les Verts étaient attendus et présentés comme les favoris en puissance pour le sacre final, cette année, les coéquipiers de Rayan Aït Nouri, auront moins de pression sur les épaules, avant l'entame de cette coupe d'Afrique des nations 2023 qui se jouera donc du 13 janvier au 11 février prochain, en Côte d'Ivoire. Éliminés dès le premier tour lors de la CAN 2022 et absents de la dernière Coupe du monde jouée au Qatar en novembre 2022, les Algériens auront à coeur de retrouver leur place parmi les ténors de cette CAN2024, dès ce soir, en frappant un grand coup contre l'Angola. Par ailleurs, le statut d'outsider leur permet de se mettre à l'abri des regards et travailler sereinement pour tenter d'atteindre l'objectif fixé en interne par Belmadi et ses capés, à savoir aller jusqu'au bout dans cette compétition. Il faut dire qu'au vu des sélections présentées comme des favoris naturels, à l'image du Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou les deux derniers finalistes de la CAN 2022, le Sénégal et l'Égypte, l'Algérie ne sera pas sous- estimée ni encore moins ignorée, mais le fait d'être déjà un peu en retrait par rapport aux ténors, permettra aux Fennecs de bien rebondir et pourquoi pas surprendre lors de cette 34e édition qui s'annonce palpitante et ouverte à tous les pronostics.

La Confédération africaine de football a désigné un trio d'arbitres sénégalais pour cette première rencontre des Verts dans cette coupe d'Afrique des nations 2023 (reportée à 2024), contre l'Angola. C'est donc l'arbitre international sénégalais, Issa Sy, qui sera en effet au sifflet pour l'entrée en lice de l'Équipe nationale dans ce premier match des poules de la CAN 2023, prévu ce soir à 21h00 (heure algérienne), au stade de la Paix de Bouaké. Issa Sy, sera assisté par ses compatriotes Kamara et Bangora, désignés donc comme juges de lignes dans ce duel. Pour rappel, Sy avait déjà arbitré la sélection algérienne une seule fois. C'était lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, remporté face au Niger sur le score de 4 buts à zéro.