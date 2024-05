Comme prévu, c'est ce lundi dans l'après-midi qu'a eu lieu l'Assemblée générale ordinaire du CSA/JSMB. Cette AGO qui s'est tenue au salon d'honneur du stade Opow de Béjaïa, s'est déroulée dans un climat convivial et dans la sérénité la plus totale, malgré quelques interventions musclées de la part de certains membres de l'AGO dans l'intérêt du club. Après le constat fait sur la présence du quorum, le comité exécutif du club sportif amateur du CSA/JSMB a fait la lecture des deux bilans, financier et moral de l'exercice 2023, aux membres, tout en mettant l'accent sur la présence d'un nombre important de membres comparativement aux précédentes assemblées où l'AGO du CSA/JSMB, éprouvait des difficultés pour atteindre le quorum.

À la suite d'un débat passionné entre les membres, c'est le commissaire aux comptes qui a pris la parole pour rendre compte aux membres présents du travail accompli par ses soins. Ce dernier a félicité les membres de l'exécutif quant au bilan financier présenté pour cette année 2023, comparativement aux années précédentes.

Il a été procédé par la suite au vote à bulletin secret comme le stipule la réglementation. Ainsi, sur les 48 votants, 39 des voix exprimées ont donc voté pour l'adoption des bilans contre 8 voix contre.

Mial: «Cette AGO s'est déroulée dans un climat serein»

Le président Farouk Mial que nous avons pu avoir au bout du fil, hier, en début d'après-midi, s'est exprimé à propos de cette Assemblée générale ordinaire: «Je voudrais vous rendre compte des travaux de l'Assemblée générale ordinaire qui ont eu lieu, lundi soir au stade Opow de Béjaïa. Pour commencer, il y a eu la présence de 55 membres durant cette assemblée générale. Une première depuis au moins 5 ans. Le quorum a été atteint et cela est une très grande réussite pour nous. Nous avions effectué un travail de sensibilisation auprès des membres afin qu'ils viennent assister à cette AGO. Un débat riche avait été ouvert après la lecture des deux bilans. Le commissaire aux comptes avait déclaré que c'était la première fois depuis 3 ans qu'un bilan du CSA/JSMB est irréprochable», dira d'emblée le premier responsable du club avant d'ajouter: «Bien évidemment, il y a eu quelques échanges tendus de la part de certains membres mais cela était prévisible en raison du contexte. Les votants étaient au nombre de 48. Nous avons récolté 39 voix pour et 8 contre ainsi qu'un bulletin nul», confie Mial, satisfait donc du déroulement de cette AGO.

«Un règlement intérieur a été aussi voté»

Voulant avoir plus de détails sur les travaux de cette assemblée générale, notre interlocuteur dira: «Nous avons aussi procédé au vote concernant le règlement intérieur du CSA/JSMB. Les présents ont voté pour avec quelques remarques pour l'enrichir surtout par rapport aux cotisations et aux conditions pour devenir membre de l'assemblée. Après plus de 3 heures d'échanges et de débat, nous avons clôturé l'assemblée dans un climat convivial et avec les félicitations du représentant de la DJS», a conclu le président de la JSMB.