Aït Djoudi concocte son plan anti-Paradou

La défense de la JSK sera soumise à rude épreuve, demain, face au Paradou AC, dans une rencontre très difficile pour une équipe kabyle qui a axé l'essentiel de son attention, durant le mercato, sur le renforcement du compartiment offensif. La confrontation attendue avec le PAC à 15h 30, sera un véritable test pour Aït Djoudi et son équipe du staff technique et les nouvelles recrues. Un test difficile, car l'adversaire est en pleine forme. D'ailleurs, son précédent adversaire, l'USM Alger, s'est carrément fait écraser par cette équipe qui se trouve à la troisième place de la course au titre derrière le MC Alger et le CR Belouizdad. Demain donc, la rencontre s'annonce passionnante pour les supporters des deux camps au vu de ses enjeux.

En effet, cette confrontation est d'une très grande importance pour le PAC qui ne compte certainement pas laisser filer l'occasion de jouer sur son terrain pour engranger trois précieux points. Un butin qui pourrait le propulser directement à la deuxième place. Pour les Canaris, par contre, la rencontre est d'une importance capitale pour plusieurs raisons. C'est d'abord un test pour tout le groupe qui revient avec des renforts importants, tant au niveau du staff technique, qu'au niveau de l'effectif. La direction du club n'a ménagé aucun effort du point de vue financier, notamment pour recruter des joueurs et surtout un nouveau staff technique au grand complet. C'est le premier vrai test pour les nouvelles recrues et surtout pour l'entraîneur.

Demain donc, Aït Djoudi n'aura pas d'autres choix que de mettre en place une stratégie tactique à même de surprendre l'adversaire sur son terrain. Une mission très difficile mais qui reste toujours dans le domaine du possible. Le PAC n'est pas infaillible, car il a plusieurs points faibles, notamment sur les contres. Les Canaris, eux, semblent très motivés pour s'aligner à la mesure du défi mais il est, d'ores et déjà, évident que le groupe n'est pas solide en défense. La direction, concentrée sur le compartiment offensif, n'a pas recruté des éléments à même de renforcer la muraille défensive qui a toujours été frêle.

Ce qui va sûrement se répercuter sur les défenseurs durant cette rencontre face à une équipe qui va mettre la pression jusqu'à la dernière minute. Enfin, il convient de souligner que les Canaris ont joué, ces dernières semaines, sans leur meilleur soutien, à savoir les supporters.

Ces derniers, très déçus par les péripéties connues durant la première manche du championnat, ont déserté les gradins pour exprimer leur mécontentement et leur insatisfaction. Demain donc, les Canaris seront soumis à rude épreuve, car ils auront pour mission de se racheter mais aussi de montrer que les changements du mercato sont appropriés.

Un bon résultat reste dans le domaine du possible, mais il va falloir au préalable une stratégie tactique bien travaillée par coach Aït Djoudi. La rencontre de demain face au PAC revêt une grande importance, car elle renseignera, même relativement, sur les capacités du nouvel effectif renforcé par Hamroun et Traoré à répondre au quart de tour aux orientations du coach et surtout leurs aptitudes à faire la différence dans les rencontres très compliquées comme celle-ci.