Ils auraient pu gagner le duel. Ils en étaient capables. Mais, on peut dire que le résultat est tout de même très positif. Les Canaris ont tenu en échec le représentant algérien en coupe d'Afrique, devant ses supporters et, c'est largement suffisant pour une équipe qui sort d'une longue période de «convalescence sportive». Deux buts partout a en effet été le score de la rencontre qui a opposé, avant-hier lundi, les Canaris à l'USM Alger.

Un match nul arraché grâce à la rage de vaincre des camarades de Boualia. C'est suffisant pour garder le moral au beau fixe parce que la suite sera plus difficile. Il va sans dire que ce troisième match sans défaite, constitue une première pour les Kabyles, et montrent bien un sursaut d'orgueil salutaire à 6 journées de la fin du championnat.

Toutefois, faut-il encore le répéter, les Canaris auraient pu faire mieux n'était-ce la faiblesse de sa muraille défensive. Beaucoup d'erreurs ont été commises par un Nechat qui n'a pas su assurer, avant-hier.

Il s'est certes donné à fond tout au long de ce match fortement disputé, mais cela ne le disculpe pas de ses fautes défensives qui ont coûté à son équipe deux buts.

La défense a en effet été le point faible de la JSK dans cette rencontre qu'on peut, sans risque de se tromper, dire qu'elle était la meilleure de la saison, pour les Canaris. Les deux équipes ont tenu leur promesse d'offrir un beau spectacle aux supporters.

D'ailleurs, ces derniers qui ont rempli le stade Nelson Mandela ont, pour leur part, donné aux gradins des couleurs rares en cette saison.

Il faut dire aussi que le duo Bensafi-Bahloul a été excellent sur la ligne de touche.

Parallèlement aux séances d'entraînement intenses, les deux «compères» ont présenté devant l'USMA, un véritable groupe de gladiateurs. Leur travail sur le plan mental a eu l'effet escompté tout comme leurs choix tactiques lors de la rencontre. L'adversaire a complètement perdu les points cardinaux dans la seconde partie de la rencontre grâce à des choix tactiques opérés par Bensafi et Bahloul.

Cependant, ce retour de dynamique, il faut aussi le souligner, est dû, en grande partie, à la confiance donnée par les joueurs au nouveau président.

Depuis son arrivée, El Hadi Ould Ali a entouré de la plus grande attention les joueurs. Bien entourés, les Canaris ont vu leur moral remonter au point d'avoir une rage de vaincre jamais vue, ces dernières années.

Enfin, maintenant qu'ils ont consommé leurs matchs retard, les Canaris sont toujours à la septième place du classement général.

Une position qui demeure inconfortable parce que l'équipe qui s'y trouve peut aller dans les deux sens. Quelques résultats négatifs pour ramener le club kabyle dans les derniers wagons tout comme de meilleurs résultats peuvent le propulser au premier peloton de la course.

Les prochaines rencontres seront décisives pour une équipe qui veut, au moins, terminer la saison avec un meilleur visage parce que jouer sur le maintien ne lui ressemble pas du tout.