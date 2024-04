Les Canaris reviennent. Petit à petit mais sûrement, ils se réveillent et renouent avec les bons résultats. Sous la houlette de Bensafi, les camarades de Mammeri Ahmed viennent d'enchaîner avec une deuxième victoire successive. Devant l'ES Ben Aknoun, avant-hier, nous avons vu une équipe transformée.

Complètement transformée. Des attaquants très efficaces devant les filets, un milieu de terrain doté d'une bonne récupération de balle et une défense bien organisée avec toutefois des erreurs qui ont, faut-il le rappeler, causé deux buts marqués par l'adversaire.

La rencontre de samedi face à l'ES Ben Aknoun marque ainsi le début d'une autre étape. La JSK rompt avec la période funeste qu'elle vient de traverser. Avant-hier, il était clair que les Canaris avaient une autre allure. Celle de vainqueurs animés d'une volonté de gagner. Ils l'ont d'ailleurs fait malgré la ténacité de l'adversaire qui ne voulait, surtout pas, d'une défaite devant ses supporters. Désormais à la 7e place, la JSK peut remonter dans le classement d'autant plus qu'il reste un match en retard, une opportunité pour glaner des points en plus.

Bensafi vient par ailleurs de prouver, une autre fois, qu'il peut amplement faire office d'entraîneur principal. Des moyens techniques et un savoir-faire, il en a. Il était visible que Bensafi maîtrisait fort bien le jeu tactique. Dans une déclaration à la fin de la rencontre, ce dernier a félicité les joueurs pour leur rendement tout en soulignant les failles de la défense qui a encaissé des buts sur balles arrêtées. Bensafi a redonné de la force aux attaquants et à tous les joueurs qui ont souffert du passage d'Aït Djoudi qui les accusait d'être derrière les défaites successives. Bensafi vient de réaliser un exploit qu'il ne faut pas mettre dans l'arrière-plan. Il mérite la confiance de la direction parce que celle des joueurs et des supporters, il l'a depuis bien longtemps.

Il faut rappeler également que ce retour du moral a été au rendez-vous parce que les conditions changent au niveau de la «tête» du club.

Quelques heures avant leur départ pour Alger, les camarades de Mouaki ont reçu la visite du nouveau président qui a promis de les mettre dans les meilleures conditions.

La présence de ce dernier parmi eux a inévitablement eu un effet positif sur leur mental.

El Hadi Ould Ali a su trouver les mots justes pour rassurer les Canaris. C'est d'une très grande importance pour la suite du parcours parce que le championnat n'est pas encore terminé. D'autres victoires sont nécessaires pour garder le cap.

Il y aurait même quelques petites possibilités de terminer dans le premier peloton de la course. Enfin, il y a lieu également de souligner le retour des supporters qui étaient très nombreux à se déplacer à Alger pour accompagner leur équipe vers la victoire. Et, ils l'ont fait! Dans les rencontres à venir, leur présence est indispensable.