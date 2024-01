Avant-hier, la JSK a montré un visage réellement décevant dans tous ses segments, effectif, staff technique et direction. Personne n'a compris ce qu'il s'était passé après le 2e but. L'équipe s'est complètement effondrée. Les joueurs de la JS Saoura n'ont trouvé aucune difficulté à opérer dans le compartiment dirigé par Souyad. Une défense molle, transparente et surtout inefficace a ainsi été derrière la défaite au scénario rocambolesque. Dans cette défaite, la défense n'était cependant pas la seule à incriminer. Nous avons vu un schéma tactique inefficace avec des joueurs qui ne jouaient aucun rôle et qui terminaient le match, alors que de talentueux joueurs jeunes chauffaient les bancs. Nous avons constaté aussi une véritable panne dans le milieu de terrain qui a pourtant bien démarré avant de s'éclipser devant une équipe qui n'a pourtant rien montré en matière de jeu. Les Canaris n'ont pas su préserver le score positif des 2 buts réalisés.

La défaite de ce vendredi à Béchar est éminemment tactique. C'est Almeida qui en porte la responsabilité avec son staff technique. Le coach n'a, vraisemblablement, pas pris les bonnes décisions dans le choix de l'équipe qui devait rentrer. Pis encore, il n'a pas pris les bonnes décisions pour effectuer les changements nécessaires qui s'imposaient pour préserver le score. Almeida a trop tardé à faire les changements adéquats avant que la digue défensive ne cède complètement. En tout état de cause, d'aucuns auront constaté que pour un coach les joueurs alignés sont tous soumis à la nécessité de céder leurs places s'ils ne donnent pas de rendement. Ce qui n'a pas été le cas à Béchar. Aussi, après cette défaite rocambolesque, les Canaris reculent dans le classement pour se retrouver à la 9e place. Un milieu du tableau qu'il faudra absolument quitter avant le Mercato pour ne pas laisser la porte ouverte aux pires scénarios.

Des matchs comme celui de ce vendredi, sont à ne plus rééditer, pour éviter la colère des supporters. Ces derniers ont bien soutenu Almeida dans sa stratégie de formation d'un noyau solide et homogène. Mais, il ne faut pas ignorer que ces joueurs cadres sont, eux aussi, soumis à l'obligation de céder leurs places s'ils ne sont pas en forme. L'effectif regorge de brillants joueurs qui ont déjà prouvé leur capacité à jouer comme titulaires aux places des plus anciens comme Boukhanchouche et Souyad. Enfin, s'il faut s'attarder sur la façon dont les Canaris ont perdu le match, il ne faut cependant pas tomber dans l'idée que l'équipe ne doit pas perdre. Les défaites font partie du football et la JSK, comme tous les clubs, peut perdre, faire match nul et gagner. En tout état de cause, les camarades de Hadid qui n'a également pas fait une bonne prestation à Béchar, vont tenter d'améliorer leur classement, mardi prochain, devant le MC El Bayadh qu'ils vont accueillir au stade du 1er -Novembre. Une rencontre qu'il leur faudra mettre à profit pour tenter de se remettre dans cette grosse déception enregistrée à Béchar.