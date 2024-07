Trois rencontres amicales seront au menu de la JSK

Les Canaris sont en stage bloqué depuis hier. Pour ce regroupement, la JSK a élu domicile au niveau de l'École supérieure d'hôtellerie et restauration d'Alger (ESHRA) situé dans la capitale. Selon toute vraisemblance, ce séjour verra la présence de tous les joueurs, y compris les nouvelles recrues dont, notamment Babacar Sarr qui a été présenté samedi par la direction du club kabyle. Le regroupement permettra ainsi au coach Benchikha d'entamer le travail foncier, après avoir bouclé la première charge de travail effectuée à l'annexe du stade Hocine Ait Ahmed de Tizi Ouzou, à raison de deux séances par jour du 15 au 26 juillet.

Ainsi, à partir d'aujourd'hui, le travail débutera sérieusement avec des séances biquotidiennes. Une ou deux rencontres seraient également en vue avec des clubs algérois ayant le même souci de préparer la prochaine saison. Ce stage qui se déroulera à Alger est une première étape de remise en forme physique en vue d'un autre cycle de préparation plus intense probablement à l'étranger.

Il est utile de rappeler que la JSK a toujours eu comme habitude de programmer un regroupement dans un pays étranger avec des matchs amicaux au menu contre des équipes de bon niveau. Et la direction actuelle, disposant de moyens plus conséquents que les précédentes, ne devrait sans nul doute pas déroger à cette règle.

Par ailleurs, il faut noter que le regroupement entamé hier, permettra aux nouvelles recrues de s'adapter à la méthode Benchikha, très regardant sur les performances techniques, mais aussi et surtout sur les qualités morales de ses joueurs. En effet, l'effectif devra être parfaitement prêt sur tous les plans. Du point de vue mental, les joueurs sont vraisemblablement placés dans les meilleures conditions. Le sponsor AT Mobilis met tous les moyens pour garantir la régularité des salaires des joueurs, ainsi que les financements nécessaires pour des stages devant réellement améliorer les qualités techniques des joueurs. Aussi, ce regroupement qui prendra fin le 12 août prochain est l'occasion pour confronter les qualités des joueurs du moins à première vue.

Cependant, le début de ces stages de préparation ne signifie pas la fin de l'opération de recrutement. La moisson devrait s'enrichir de deux ou trois autres joueurs pour renforcer le compartiment offensif. Jusqu'à présent, les recrutements se sont concentrés sur le compartiment défensif et le milieu de terrain. D'aucuns s'attendent en effet à l'arrivée de nouveaux joueurs dans les prochains jours. D'ailleurs, il serait illogique que le mercato se termine pour la JSK sans le recrutement d'un attaquant.

C'est ce compartiment qui a le plus besoin de renfort au vu de ses performances médiocres la saison passée. Un renforcement d'autant plus rendu impérieux par le départ de Dady Mouaki qui représente le seul attaquant réellement efficace de la JSK.

Boualia a vu son rendement visiblement baisser lors de la seconde moitié de la saison précédente surtout à l'arrivée d'Azzedine Aït Djoudi qui avait, pour rappel, démotivé tout l'effectif.