Il ne reste plus que quelques jours avant la reprise de la compétition. Les Canaris s'y préparent sous la houlette de leur nouvel entraîneur pour arracher le meilleur résultat possible face à la coriace équipe de l'ES Sétif. Ainsi, pour réussir ce défi, Almeida a effectué des séances d'entraînement intenses, ces deux derniers jours, après une brève pause afin de laisser récupérer les camarades de Boukhanchouche. Toutefois, les séances de préparation ne pourraient en aucun cas être d'une grande utilité si coach Almeida n'a pas encore mis en place son équipe type.

Le management du groupe

Difficile au vu de la richesse de son groupe en individualités, la tâche de ce dernier doit être exécutée dans les plus brefs délais, car les toutes prochaines rencontres face à l'ESS et le CRB seront très difficiles.

Sans aller loin chercher les points forts et les points inquiétants de l'effectif, il est indubitablement nécessaire, pour Almeida, de ficeler le noyau sur lequel reposera tout son groupe. Les recrutements massifs de cet été ont enrichi le club mais mettent en contrepartie l'entraîneur dans l'embarras du choix. Tous les joueurs recrutés doivent avoir leur chance de figurer comme titulaire mais cette éventualité est impossible à réaliser. Ce qui fait que l'entraîneur doit trancher dans le vif pour former une équipe homogène et éviter l'erreur qui a été fatale à Youcef Bouzidi.

Devant le même cas de figure, Bouzidi avait préféré faire tourner tout le groupe au risque de ne pas pouvoir mettre en place un schéma tactique sur le terrain. En effet, en voulant donner la chance à toutes les nouvelles recrues pour les connaître, Bouzidi avait fait tourner son groupe avec beaucoup de remplacements durant les rencontres. Ce qui a gravement nuit à ses plans tactiques. D'ailleurs, cette hésitation à trancher au risque de décevoir des joueurs et des managers de joueurs, a eu comme résultat l'inefficacité de l'équipe face à des adversaires facilement accessibles et le limogeage de Bouzidi après une défaite face à l'équipe de Khenchela.

Cette éventualité pourrait être fatale pour Almeida s'il ne tranche pas dans le vif pour désigner des joueurs titulaires même si cela engendre des frustrations au sein de l'effectif.

Bien débuter à Sétif

D'ailleurs, cette impérieuse nécessité se fait de plus en plus sentir, car la confrontation face à l'ES Sétif s'annonce d'un goût particulier étant donné que c'est le match test du coach portugais Almeida.

Débuter avec un résultat positif est bon pour le moral du coach mais il ne faut pas se leurrer, car l'adversaire ne compte pas se laisser intimider sur son terrain du 8 -Mai 1945 de la ville de Sétif. L'explication entre les deux équipes ne sera pas facile, mais elle promet, au moins, du beau football d'autant plus que les confrontations entre les deux équipes ont toujours soulevé les passions des supporters.