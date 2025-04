Boubacar Sarr s’illustre et crucifie les Usmistes

Les Canaris ont arraché une victoire importante face à leur redoutable concurrent dans la course au podium en s’imposant à la volée dans les temps additionnels, samedi soir au stade du 5-Juillet face à l’USM Alger. Les camarades de Koceila Boualia se sont battus bec et ongles pour initialement garder, au moins, le score vierge et maintenir leurs chances de jouer une place africaine, la saison prochaine, intactes. D’emblée, les locaux ont été très offensifs, mais les Kabyles très à l’aise gèrent leur entame de rencontre en maintenant leur plan de jeu pour mieux contrer les Usmistes. C’est ainsi qu’ils sont parvenus à accrocher leur objectif dans ce match, en marquant le but de la délivrance, le temps additionnel, grâce au Sénégalais Boubacar Sarr qui marque le but de la victoire, offrant ainsi, à son équipe trois précieux points qui leur permettent de garder un pied dans le premier trio de tête.

En réalité, les Canaris ont amplement mérité un bon résultat. Les Usmistes n’ont pas trouvé de failles dans la défense kabyle grâce à un Farès Nechat très performant et surtout grâce au commandant de bord, Madani qui mérite bien son brassard de capitaine.

Ce dernier, faut-il le souligner, a su, avec brio, assurer la transition de jeu entre les deux compartiments défensif et le milieu de terrain.

Toutefois, cette fluidité dans le passage de la balle de la défense au milieu de terrain a rencontré un milieu offensif très performant chez l’adversaire, surtout en l’absence d’Ali Amriche très rapide et assurant avec brio le passage du milieu de terrain vers l’axe offensif. Ce qui a contraint le coach Zinnbauer à varier le jeu en opérant par longues balles pour tenter de déstabiliser la défense algéroise. Mais encore une fois, l’attaque n’a pas su transformer les occasions à cause de la précipitation.

Durant toute la rencontre, les attaquants kabyles ont reçu beaucoup de balles. Beaucoup d’occasions de surprendre l’adversaire ont été ratées par Berkane et Ignatiev marqués au pas par la défense usmiste.

Le but de Boubacar Sarr est venu, dans les temps additionnels, après une erreur de marquage des défenseurs de l’USM Alger. Il faut toutefois souligner que le joueur sénégalais est en train de remonter en performance depuis quelques journées. Ce qui permet à Zinnbauer de l’incorporer comme titulaire dans son poste de milieu de terrain offensif.

Il va sans dire que la touche tactique du coach allemand Josef Zinnbauer est bien évidente dans le jeu des Kabyles, devenu plus attrayant et nettement mieux organisé. D’ailleurs, d’aucuns estiment que le driver kabyle a remporté la bataille tactique, face à son collègue brésilien Marcos Paqueta dans ce match.

Un bémol est aussi à souligner lors de la rencontre, à savoir le retard accusé avant d’incorporer le jeune Akhrib qui n’a pas été trop vu dans les dernières vingt minutes qu’il a jouées.

Il faut dire que depuis quelques journées, on assiste à la mise à l’écart de ce jeune joueur très talentueux. Une mise à l’écart qui a incontestablement brisé son élan. Akhrib a fait des merveilles durant plusieurs rencontres lorsqu’il avait été aligné, sur insistance des supporters, par Benchikha.

Par la suite, ce jeune du terroir sera complètement ignoré par Zinnbauer qui préfère faire jouer les joueurs recrutés en début et en milieu de saison.

Le fait n’est pas exceptionnel, car dans tous les championnats, les joueurs sans manager ne peuvent pas s’imposer, même s’ils sont très performants. C’est aussi le cas de Malki et de beaucoup de jeunes talents qui restent «enfouis » dans les jeunes catégories.

Seulement voilà, il faut reconnaître enfin que le coach Zinnbauer a effectué des changements intéressants en fin de rencontre.

Son coaching aura été payant puisque l’entrée en jeu d’Adem Redjem et Lahlou Akhrib, a eu comme effet de dynamiser son compartiment offensif.