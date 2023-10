Les Canaris ont enregistré une victoire très importante face à la coriace équipe de l'USM Alger dans une rencontre très disputée et surtout très éreintante pour les joueurs des deux camps. Les Kabyles qui ont débuté la rencontre avec une grande fougue ont vite fait de se rendre à l'évidence que la victoire recherchée n'est pas facile d'accès. L'adversaire ne se laissait pas intimider par la pression exercée dès l'entame par les coéquipiers du talentueux Salim Boukhanchouche. Les Usmistes ont clairement fait savoir aux Canaris que l'explication devrait se jouer à la virgule près. Ce qui a fait que le niveau de jeu et la cadence ont baissé dès la fin du premier quart d'heure. Les deux camps ont compris que la rencontre va se jouer au détail près. La victoire viendra toutefois grâce aux jeunes joueurs qui ont su créer de belles occasions essentiellement en seconde période après l'entrée du jeune Berkane, auteur de la seule réalisation de la rencontre. Ce dernier, secondé et servi par Redjem, Boukhanchouche et Aït Athmane, parviendra ainsi à fissurer la muraille défensive usmiste qui a fini par céder. Un but à zéro sera le résultat final de la rencontre où l'arbitre n'a pas été aussi performant que lors de la précédente rencontre face à l'USM Khenchela en créant par certaines décisions de la nervosité et quelques quiproquos entre les joueurs des deux équipes. Le sifflet final du référé consacrera ainsi une victoire importante pour la JSK qui évite le scénario d'un classement défavorable comme l'an dernier. La victoire face à l'USM Alger est importante aussi parce que les Canaris seront en déplacement pour deux rencontres. Deux duels attendus face à deux coriaces équipes qui ne laisseront aucun détail au hasard pour arracher les points de la victoire.

Les camarades de Boukhanchouche se déplaceront en effet vendredi le 20 du mois d'octobre en cours à Sétif pour affronter l'équipe locale. L'explication entre les deux clubs, comme à l'accoutumée, sera très difficile. Pareil pour la semaine d'après qui verra les Kabyles se battre contre le champion en titre, le CRB. La rencontre s'annonce déjà difficile pour les deux camps étant donné que les duels entre ces deux équipes ont toujours été d'un goût particulier.

À noter par ailleurs que les Canaris ont joué sans entraîneur en chef après le départ de Youcef Bouzidi. Toutefois, cette absence de coach n'a pas entamé la volonté des joueurs de gagner face à une équipe très forte grâce au travail effectué par Lacet et Aït Tahar.

La direction du club est encore à la recherche d'un entraîneur mais tout indique que la mission n'est pas aisée pour, au moins de bonnes raisons. La première, la plus évidente, est qu'il est incontestablement difficile de trouver un remplaçant à un Bouzidi d'un très haut niveau tant sur plan tactique que sur le plan mental. Il ne faut pas oublier que ce dernier à reconstruit l'équipe en l'espace de quelques semaines seulement. La JSK passera en un clin d'oeil d'une équipe relégable et dramatiquement déconfite à une équipe vivace aux éléments animés de la rage de vaincre. Bouzidi ne peut pas être remplacé par un quelconque entraîneur. Ce qui amène d'ailleurs la deuxième bonne raison.

En ce début de saison, les entraîneurs de haut niveau sont déjà pris. Ce qui complique la recherche de la direction qui a limogé un entraîneur après seulement trois rencontres.