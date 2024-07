Les cyclistes algériens Hamza Yacine et Nesrine Houili ont posé leurs valises au Village olympique, quelques jours avant leur participation aux courses en ligne des JO 2024, prévues respectivement les 3 et 4 août. De son côté, la sélection nationale d'athlétisme est attendue le 31 juillet et sera suivie par celle de luttes associées le 1er août.