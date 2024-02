La commission d’organisation de la coupe d’Algérie, installée par la Fédération algérienne de football (FAF) a désigné les stades qui abriteront les matchs des 1/16es de finale de la coupe d’Algérie 2023-2024, ainsi que les dates et les horaires de ces rencontres. C’est ce qu’a annoncé, mardi, l’instance fédérale dans un communiqué publié sur son site officiel. Ce tour connaîtra des rencontres au sommet qui détermineront à un pourcentage très élevé le vainqueur de cette compétition populaire. La JSK et le CRB devront d’abord se départager en 1/32es de finale, dans un duel en retard prometteur entre deux spécialistes de coupe d’Algérie, vainqueurs de ce trophée à plusieurs reprises par le passé. Ainsi donc, leurs matchs restent à disputer pour la mise à jour les 1/32es de finale de l’épreuve populaire : MC El Bayadh (L1) - CRB Mecheria (L2), programmé le lundi 19 février à 14h00, et le choc JS Kabylie (L1) - CR Belouizdad (L1), dont la date reste à fixer.

Voici par ailleurs le programme des 1/16es de finale:

Mardi 20 février: 18h00:

5 Juillet (Alger): USM Alger (L1) - MB Rouissat (Inter-régions)

Vendredi 23 février:

Mohamed Boumezrag: ASO Chlef (L1) - US Biskra (L1) 15h00

8 -Mai 1945: ES Sétif (L1) - CS Constantine (L1) 16h45

20 -Août 1955: NA Hussein Dey (L2) - MO Constantine (L2) 15h00

Hamam Ammar: USM Khenchela (L1) - GC Mascara (L2) 15h00

1er- Novembre 1954: CA Batna (L2) - USM Annaba (L2) 15h00

Samedi 24 février 2024:

20- Août 1955: Hydra AC (Inter-régions) - JSD Jijel (Inter-régions) 15h00

Omar Benrabah: Paradou AC (L1) - MC Oran (L1) 14h30

El Akid Lotfi: WA Tlemcen (Inter-régions) - JS Saoura (L1) 14h30

Hassaine Zergoug: IS Tighenif (Inter-régions) - ES Mostaganem (L2) 14h30

Thisratine: JS Azazga (Inter-régions) - CR Ben Badis (Inter-régions) 14h30

Zerdani Hassouna: US Chaouïa (Inter-régions) - R. Bougaâ (Inter-régions) 14h30

OPOD Guendouza: O. Akbou (L2) Vs MC El Bayadh (L1) - CRB Mecheria (L2) 14h30

Lundi 26 février 2024:

20 août 1955: ES Ben Aknoun (L1) - ASM Oran (L2) 15h00

Mardi 05 mars 2024:

Mustapha Tchaker: CR Zaouïa (Inter-régions) - MC Alger (L1) 15h00

À déterminer:

Vainqueur JS Kabylie (L1) - CR Belouizdad (L1) Vs l'AS Khroub (L2). M.AK.A.