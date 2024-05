Alors que l'USM Alger est revenue du Maroc sans jouer son match retour de la coupe de la CAF, face à la RS Berkane en attendant la réponse du TAS à la requête des Algérois, et suite à la demande du CR Belouizdad à la ligue de football professionnel de faire disputer d'abord les matchs en retard pour assurer l'éthique du championnat, l'instance dirigeante de cette compétition nationale, vient de publier un communiqué dans lequel elle annonce que les deux rencontres de mise à jour de la 19e journée du Championnat national de Ligue 1 Mobilis, USM Alger - JS Kabylie et USM Khenchela - CR Belouizdad, doivent avoir lieu demain, dimanche et après- demain, lundi. Ainsi, le Chabbab de Belouizdad qui veut vraiment terminer la saison, à la deuxième place du classement, au vu de l'écart qui le sépare du leader incontesté, jusque-là, le MC Alger, n'aura donc pas le droit à l'erreur lors de son déplacement à Khenchela pour y disputer sa rencontre en retard face à l'équipe locale, l'USMK.

Le Chabab se trouve à la 3e place du podium de la Ligue 1 avec un total de 42 points. Il aura donc fort à faire en rencontrant simplement, une équipe de l'USM Khenchela (12e avec un total de 28 points), très préoccupée par sa lutte pour le maintien. Ce match est prévu demain à 16h00.

Le Chabab est décidé à faire le nécessaire pour tenter de réussir le pari de ramener les trois points de la victoire et ainsi récupérer la seconde place du podium. Mieux encore, la 2e année de Marcos Paqueta au CRB est difficile, avant d'arriver à se qualifier en finale de la coupe d'Algérie face au MC Alger, au moment où il joue la 2e place en championnat.

Un défi difficile à réaliser, mais, avec les joueurs qu'il possède, il peut bien réussir ce pari fou, en dépit de la féroce concurrence. En résumé Khenchela veut éviter la relégation alors que le Chabab lorgne sur la 2e place. Et c'est l'enjeu de cette partie qui s'annonce des plus passionnantes à suivre et surtout, ouverte à tous les pronostics.

D'ailleurs, c'est le même cas pour le second match au programme de cette mise à jour, prévu lundi prochain entre l'USM Alger et la JS Kabylie.

Pour ce choc entre vieilles connaissances, l'USMA et la JSK, il y a lieu de rappeler que les Rouge et Noir, restent sur six matchs sans victoire, puisqu'ils n'ont enregistré que 2 nuls en concédant 4 défaites lors des six derniers matchs. Les joueurs du coach Juan Carlos Garrido devant donc multiplier les efforts pour tenter de revenir de Khenchela avec, au moins un match nul, et pourquoi pas une victoire.

Par ailleurs et toujours concernant ce match USM Alger - JS Kabylie, comptant pour la mise à jour de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, il a été programmé pour le lundi 6 mai au stade NelsonMandela (19h00). Pour rappel, ce choc entre deux vieilles connaissances, devait se jouer au stade du 5- Juillet, mais ce denier, vient d'être fermé temporairement pour travaux de rénovation d'une durée de deux semaines. Et c'est pourquoi l'instance dirigeante de la compétition s'est retrouvée contrainte de domicilier cette affiche à Baraki, même si l'hypothèse de faire jouer ce match au stade Omar Benrabah de Dar El-Beïda a été évoquée.

Cette rencontre devait se jouer initialement le samedi 4 mai, avant d'être décalée de 48 heures, idem pour l'autre match de cette mise à jour entre l'USM Khenchela et le CR Belouizdad, programmé une première fois, aujourd'hui, avant d'être décalé au dimanche 5 mai (16h00).

Enfin, il est important de rappeler qu'à l'issue de la 24e journée, le MC Alger caracole en tête avec 56 points, à 13 longueurs d'avance provisoirement sur son dauphin le CS Constantine, qui a un match en plus à disputer à domicile contre l'USM Alger. Encore faut-il noter que les Rouge et Noir (6e - 35 pts), qui restent sur 3 victoires consécutives en championnat, comptent 4 matchs de retard. Ce qui les placent dans une parfaite position dans la course au podium. Pour sa part, la JSK (7e - 33 pts), aura à coeur de réaliser la passe de trois et ainsi consolider sa position dans le ventre mou du classement, et ce, avant le déroulement de la 25e manche prévue pour les 10 et 11 mai courant.