Après sept années passées sous le maillot parisien, Kylian Mbappé va quitter le club de la capitale française, l'été prochain. «Je voulais vous dire à tous que c'est ma dernière année au PSG. Je ne vais pas prolonger. Je vais terminer mon aventure dans quelques semaines.

Je vais jouer mon dernier match au Parc des Princes dimanche», a ainsi lancé l'international français par le biais d'une vidéo diffusée sur ses réseaux sociaux ce vendredi.

Arrivé en 2017 en provenance de Monaco, Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison comme il l'a annoncé, ce vendredi, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Au grand soulagement de certains en interne.

En effet, comme le rapporte le journal L'Équipe ce samedi, les dirigeants parisiens «n'ont pas retenu leurs coups vis-à-vis de leur joueur», ces dernières semaines.

Vendredi soir après l'annonce, certains se disaient «soulagés» en interne, et visiblement, l'optimisme était total pour la saison à venir: «C'est la fin d'un long chapitre.

Nous pouvons continuer à construire un effectif jeune, discipliné, avec moins d'ego, et centré sur le collectif.

Ce qui nous attend est bien plus positif», a indiqué une source du club à L'Équipe.