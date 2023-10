Belmadi de nouveau face aux médias. Le sélectionneur de l'Équipe nationale de football a animé, hier, au centre technique national de Sidi Moussa, une conférence de presse. Contrairement à ses habitudes, le coach national était calme et serein. Il a répondu en toute franchise aux questions des journalistes, sans entrer dans une quelconque polémique stérile. Le point central de cette rencontre était la liste des joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux à venir contre le Cap-Vert et l'Égypte. L'une des premières révélations de l'entraîneur de l'EN concernait les nouveaux visages de l'Équipe nationale, à savoir Amine Gouiri et Bachir Belloumi. Le sélectionneur national a expliqué que les négociations avec certains binationaux, dont Gouiri, avaient débuté, il y a plusieurs années. Cependant, il avait fallu garder le silence jusqu'à ce que leur acquisition soit confirmée. Belmadi s'est exprimé avec fierté sur la présence de Gouiri dans l'équipe, soulignant son talent et son potentiel. Un autre nom qui a été évoqué est celui de Yasser Larouci, originaire d'El Oued. Belmadi a assuré que Larouci rejoindra les Verts lors du prochain rassemblement, bien qu'il reste quelques procédures à finaliser pour sa sélection. Cette annonce réjouira les supporters qui attendent avec impatience de voir Larouci en action sous les couleurs nationales. En ce qui concerne Bachir Belloumi, Belmadi a salué son courage de quitter le championnat algérien pour affronter les défis de l'Europe. Il a comparé Belloumi à des joueurs tels qu'Amoura et Slimani, soulignant qu'il avait réussi à s'imposer en première division au Portugal, méritant ainsi sa place en sélection. Cependant, Belmadi a également expliqué la non-convocation des ailiers Yacine Brahimi et Youcef Belaïli, qui sont en grande forme dans leurs clubs respectifs. Selon lui, la compétition à leur poste est féroce, et il prend en compte le temps de jeu et la performance. Est -ce que ces deux joueurs payent leurs choix de carrière? Ou cela est-il lié à l'arrivée de nouveaux joueurs? Coach Djamel laisse planer le suspense. Tout comme ce qui concerne les nouveaux joueurs susceptibles de renforcer les rangs des Fennecs, à l'instar de Cherki et Adli? Belmadi a rappelé les deux conditions fondamentales pour rejoindre l'Équipe nationale: jouer régulièrement avec leur club et exprimer leur désir de représenter l'Algérie. Concernant Adli, Belmadi a noté qu'il n'avait pas encore changé sa nationalité sportive, mais que le travail en coulisses était en cours depuis un certain temps. Quant à Cherki, il a confirmé que des démarches avaient été entreprises, mais que le choix final n'était pas encore fait. La chasse aux binationaux n'est donc pas encore terminée, et le suspense demeure quant à l'avenir international de ces jeunes talents prometteurs. En ce qui concerne sa rencontre récente avec le nouveau président de la FAF, Walid Sadi, le coach des Verts a qualifié cela de «rencontre normale» et a précisé que d'autres rencontres suivraient. Il n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires sur cette question. Enfin, le sélectionneur national a clairement exprimé les objectifs de son équipe, avec en ligne de mire la qualification pour la Coupe du monde 2026. Il a également affirmé que ses joueurs étaient prêts à relever le défi de la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN) et qu'il avait confiance en la cohérence de son équipe. Le rendez-vous est pris sur le terrain pour découvrir le nouveau visage de l'Équipe nationale et espérer une nouvelle victoire, comme celle remportée contre le Sénégal en septembre dernier.