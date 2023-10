Les Verts aux Émirats arabes unis pour préparer leur match amical contre l'Égypte. Après leur victoire écrasante 5-1 contre le Cap Vert, jeudi dernier, l'Équipe nationale de football s'est envolée en direction d'Al Aïn en vue de la rencontre contre l'Égypte. Le voyage de l'équipe algérienne a été marqué par un accueil chaleureux des autorités locales et de la représentation diplomatique algérienne aux Émirats arabes unis. Les formalités douanières ont été rapidement traitées, permettant à la délégation de rejoindre son lieu de résidence à l'hôtel Radisson. Ils ont entamé, hier, leur préparation aux EAU en vue de cette rencontre explosive face aux Pharaons.

Bien que les joueurs se sentent confiants après leur performance exceptionnelle contre le Cap-Vert, ils sont conscients que leur adversaire, l'Égypte, présente un défi bien plus grand. L'entraîneur Djamel Belmadi et son équipe travaillent intensément pour rester en forme et continuer à obtenir de bons résultats. La première journée de préparation à Al Aïn a été axée sur les soins et les étirements, suivis d'une séance vidéo pour analyser les points à améliorer.

Ainsi et lors de leur première journée de travail sur le terrain, à El Aïn, les Verts ont débuté leur programme par une séance des soins de 11h00 à 12 heures. Une demi-heure plus tard, les joueurs sont soumis à un travail d'étirements, suivi directement par une séance vidéo. Après une petite sieste, les Verts ont pris le départ, vers 17h45 en direction du stade où ils ont effectué une séance d'entraînement à partir de 18h00. Cette séance d'entraînement a d'ailleurs été ouverte aux médias durant

15 minutes. Enfin, la journée d'hier devrait se clôturer par une séance de soins de 21h00 à 23h00, soit au moment où on mettait sous presse. Pour la journée de ce dimanche, le staff technique, maintiendrait, apparemment, le même programme, avec juste, un petit changement durant la séance d'entraînement, qui va crescendo afin que les joueurs travaillent, surtout, sur le plan technico-tactique sur le terrain en prenant en compte les enseignements qu'ils ont retenus de leur séance vidéo pour s'améliorer davantage et être prêt à défier cette redoutable formation égyptienne.

À noter que la sélection égyptienne a battu la Zambie (1-0), lors de son premier match amical avant de rencontrer, demain, les Verts pour leur deuxième match amical au programme à Al Aïn, aux Emirats arabes unis.

Les deux équipes cherchent à enregistrer un second succès en amical avant les éliminatoires de la Coupe du monde prévues en novembre, suivies de la phase finale de la coupe d'Afrique des nations (CAN) en Côte d'Ivoire en janvier et février.

Les Verts connaissent déjà leurs adversaires pour la CAN, à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. L'entraîneur Belmadi et ses joueurs s'apprêtent à un travail intensif en prévision de ces importantes compétitions à venir.