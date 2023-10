L’ES Mostaganem, l’ASM Oran et le GC Mascara ont confirmé leur ambition de jouer les premiers rôles cette saison, en remportant un deuxième succès de rang, vendredi dernier, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 2 amateur (Groupe centre-ouest), ayant vu le NA Hussein Dey s’incliner à domicile, sur un but « assassin » de l’ESM Koléa à la 90’+5. Déjà vainqueur en déplacement lors de la première journée, l’ESM a profité de l’avantage du terrain et du soutien du public pour arracher un deuxième succès consécutif, face au nouveau promu JS Guir (2-0), alors que l’ASMO et le GCM sont allés s’imposer hors de leurs bases, respectivement (2-1) face au SC Mecheria et (3-1) et contre le RC Arba, nouvelle lanterne rouge de ce Groupe centre-ouest, avec zéro point après deux journées. De son côté, le Nasria, qui pourtant avait fort bien démarré ce nouvel exercice, en s’imposant à l’extérieur lors de la première journée, s’est fait surprendre ce vendredi par une accrocheuse équipe de l’ESMK, ayant réussi à inscrire le but de la victoire à l’ultime seconde du temps additionnel (90’+5). De son côté, le RC Kouba qui restait sur un semi-échec lors de la journée inaugurale contre Mecheria (1-1), a souffert le martyre pour empocher les trois points de la victoire à l’occasion de la réception du promu le WA Mostaganem (1-0). Le match JSM Tiaret - CR Témouchent, présenté comme le duel au sommet de cette deuxième journée s’est finalement soldé par un nul vierge (0-0), qui n’arrange aucune des deux équipes, particulièrement le CRT, qui reste 9e au classement général, avec un seul point au compteur, alors que la JSMT est 4e, avec quatre unités. Le carton du jour est à mettre à l’actif du SKAF Khemis Miliana, qui a atomisé l’Olympique de Médéa (4-0) et se donne un peu d’air après une entame de saison ratée avec une défaite lors de la première journée. Idem pour le WA Boufarik, qui a engrangé ses trois premiers points dans cet exercice 2023-2024, en battant le MCB Oued Sly (2-0), en match disputé au stade Mohamed Reggaz. Les péripéties de cette deuxième journée de Ligue 2 se poursuivait, hier avant que nous mettions sous presse, avec le déroulement des matchs du Groupe centre-est, avec en tête d’affiche le choc CA Batna - MO Constantine, entre anciens pensionnaires de l’élite.