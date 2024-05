C'est dans un climat serein que les Oranais du MC Oran ont opéré leur déplacement de cette semaine vers l'est du pays afin d' affronter, aujourd'hui, l'US Biskra, pour le compte de la 25e journée du Championnat national. Les Rouge et Blanc ont opéré une petite escale à Alger avant de reprendre la route de Batna, pour élire leur bivouac de deux nuitées consécutives dans l' hôtel Kourtel mitoyen d'un terrain de gazon naturel où ils ont opéré un entraînement de dernière minute, le but étant de sonder les capacités des joueurs à supporter les températures grimpantes de cette saison printanière. En se présentant deux jours avant cette rencontre, les Oranais ont pris en compte les aléas du long trajet liant l'Ouest à la partie est du pays, d'où la nécessité de se reposer au maximum, le but est d'aligner des joueurs frais. Avant de prendre la route de l'est du pays, les Oranais ont tenu une petite réunion de formalité dans le stade Miloud Hadefi. En se préparant pour ce match, le coach Bouzidi a fait appel à 23 athlètes parmi lesquels ont trouve 3 gardiens des buts en l'occurrence Mendil, Hamadi et Della-Krachaï et 3 autres joueurs jeunes, à savoir le gardien Anis Mendil, ce dernier a eu à surveiller la lucarne des Hamraoua lors de la rencontre ayant opposé les Rouge et Blanc à la JS Kabylie. Le même staff a été consolidé par le jeune arrière droit Oussama Benatia et le jeune attaquant Amrane Mohamed. Les athlètes en déplacement ont été «dopés» d'une importante dose dont ils raffolent en s'en sortant vainqueurs lors du dernier duel qu'ils ont disputé avec les représentants de Laâkiba, le CR Belouizdad. La politique de Bouzidi est précise en ce sens, celle-ci accorde plus de répit moral aux joueurs, en plus d'un autre repos physique. Pourquoi donc a-t-on jugé utile de «noyer» les joueurs dans une gaieté totale? L'enjeu est d'autant plus majeur que les Rouge et Blanc sont appelés à faire preuve de leurs prouesses en réalisant, même à l'extérieur, un résultat pouvant enfler leur cagnotte, le but étant de s'éloigner de la zone des turbulences.

En d'autres termes, un bon résultat à Biskra rapprochera à coup sûr le MCO du maintien, surtout que l'ES Ben Aknoun, l'adversaire direct pour ce même objectif, sera en grand danger face au CR Belouizdad, qui vise une place sur le podium.

À Biskra, les Oranais sont donc appelés à résister dans ce match qui constitue un virage important dans le cours à la survie du club en Ligue1. La rencontre US Biskra-MC Oran constitue un tournant décisif pouvant ouvrir des horizons joyeux pour le MC Oran, car il s'agit de l'ultime déplacement périlleux, où le moindre faux pas est synonyme de retour à la case départ.