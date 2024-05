L'actualité oranaise est d'autant plus fraîche que l'évènement la marquant tombe à point nommé, soulageant aussi bien les joueurs que les supporters du club phare de l'Oranie, le MC Oran, mais consolidant surtout la notoriété du coach Youcef Bouzidi dans ses missions en tant qu' homme de la situation.

Le MC Oran n'est plus candidat à la relégation. Après plusieurs mois de suspense, ce club est bien parti pour signer son maintien dans le rang des équipes d'élite.

Pour ce faire, il aura fallu attendre le virage décisif en accueillant, à Zabana, l'USM Alger pour lui imposer une défaite avec une petite marge lui ayant permis de sauver son année et son maintien dans la division nationale.

Étreignant et éreintant a été ce match d'avant- hier durant lequel les Rouge et Blanc n'ont pas abdiqué malgré le départ boiteux qu'ils ont entamé au début de ce championnat. Ayant fait montre de leur intrépidité, les Hamraoua se sont contentés d'un seul et unique but qui a été signé, en première mi-temps, par Dahar pour que toute la donne change de bout en bout et se voit confirmée ce dimanche. La rencontre d'avant-hier a d'autant plus été décisive que les deux équipes ont été paradoxalement timides dans leur jeu qu'ils ont tenté de constituer, notamment dans les 10 premières minutes. La première menace a, en effet, été exécutée par le joueur algérois Kanou qui a été servi sur un plateau en or en adressant une belle rossée au portier oranais Dellaa, l'obligeant à faire preuve d'une incroyable acrobatie pour sauver in extremis sa lucarne en déviant le cuir en corner. Sentant le danger, les Oranais se sont aussitôt mis à riposter. Le premier assaut a été exécuté à la 19' par Ardji ayant servi son coéquipier Motrani qui signe sa touche finale d'un puissant coup de tête dévié par le portier Benbot. 11 minutes plus tard, les Oranais ratent un parfait assaut exécuté par Dahar qui sert Boussalem, ce dernier rate son tir alors qu'il se trouvait dans la surface de réparation. Les Hamraoua, ayant opéré un forcing plus ou moins remarquable ont fini par s'appliquer en marquant le but de la victoire à la 40', signé Dahar. Ce dernier de la tête n'a laissé aucune chance au portier Benbot.

Les enfants de Soustara ont réagi par le biais de Merili, en vain. Revenus de la pause citron, ils ont adopté le jeu offensif. Les Oranais ont, durant le second half, opté, eux aussi, pour leur déploiement sur le terrain et multiplié des offensives à la fois ardentes et certes dangereuses mais aucunement concluantes, en raison du manque de concentration des joueurs oranais et de la prudence dont ont fait preuve les enfants de Soustara qui, eux, croyaient en leur chance.

La défense oranaise a serré les rangs en se maintenant au milieu de la pelouse pour constituer le premier rempart, donnant plus de solidité à leurs camarades pour bien faire fonctionner le bloc défensif du coach Bouzidi.