Le MC Oran poursuit le renforcement de ses troupes. Dans un autre recrutement qu'il vient d'opérer, le club d'El Hamri vient d'incorporer l'attaquant Mohamed Lamine Lardji. Venant du CS Constantine, ce dernier est libre de tout engagement le liant avec son ex- club. Le club d'El Hamri a, jusqu'ici, procédé à 5 recrutements et réussi le coup en engageant le défenseur Ahmed Kerroum venant de l'ASO Chlef, l'ailier gauche Hmida Salah venant de NC Magra, l'attaquant de Biskra Boussalem et auparavant l'ex- attaquant de l'USM Khenchela, Maxwell. «Plusieurs autres nouvelles recrues sont attendues à Oran», a-t-on indiqué. En dépit de tous les problèmes le secouant, ce club mythique a réussi à signer son retour triomphal à l'occasion des 32es de finale de la coupe d'Algérie de cette année. En affrontant, au stade Ahmed Zabana, le CR Béni Thour, les Hamraoua se sont imposés et imposé un score lourd de 3 buts. Se ragaillardisant de telle sorte, les protégés du coach Bouzidi annoncent la couleur pour s'affirmer aussi bien pour le reste du championnat que dans leur parcours en coupe d'Algérie. Il est utile de souligner que si leurs invités de Beni Thour n'ont pas réussi à afficher la peau dure, les Rouge et Blanc ont, en revanche, et à plus d'un titre, manifesté leur détermination quant à aller de l'avant et faire oublier à leurs supporters les déboires du premier half du championnat. En s'imposant, les Hamraoua ont fait preuve de combativité et de leur présence du terrain qu'ils ont occupé durant tout le long de cette rencontre dont les gains leur servent sans aucun doute de déclic et de tremplin pour réussir les prochains rendez- vous les attendant, notamment dans le championnat où ils sont appelés à basculer la situation à leur faveur. L'objectif recherché est de s'éloigner vaille que vaille de la zone rouge. N'ayant pas dissimulé leur volonté et leur détermination quant à aller de l'avant, les Hamraoua ont, durant cette rencontre des 32es de finale de la coupe d'Algérie, réussi à asseoir leur notoriété, arrachant ainsi le billet leur accordant leur qualification au prochain tour, les 1/16 de finale de Dame Coupe. Recruté, alors que le MC Oran est sérieusement ébranlé par plusieurs secousses, le joueur Boussalem a réussi à faire parler de sa notoriété et redonné aux supporters oranais le goût de la victoire, en accomplissant avec brio sa mission dans cette rencontre durant laquelle le MC Oran a réussi à occuper le moindre espace de la pelouse. Cette nouvelle recrue, en compagnie de ses coéquipiers, a d'ailleurs raté plusieurs occasions en premier half, notamment à la 25', lorsque Boussalem a lancé les hostilités en dressant un puissant tir de 20 mètres, qu'il a transformé en but. Il aura fallu patienter encore plus pour que les Rouge et Blanc sortent leur grand jeu. Servi sur un plateau en or par le capitaine Benayad, Boussalem signe la seconde consécration, donnant ainsi encore plus de boulimie aux Hamraoua pour s'affirmer durant le reste du match. À la 79', le capitaine Benayad aggrave le score, creusant l'écart pour finir la rencontre avec un gain de trois buts, vibrant ainsi les supporters, ces derniers n'ont pas dissimulé leur joie en jubilant, tout en saluant les Hamraoua pour cette victoire, qu'ils ont concrétisée dans un contexte caractérisé par des chamboulements lambdas marquant le club.