Après s'être bien inquiété lors de l'annonce de l'annulation de toutes les compétitions sportives nationales, l'entraîneur français du Paradou AC, Corentin Martins, s'est finalement résigné à se plier au fait accompli, pour continuer à préparer ses joueurs afin d'être prêts pour la reprise du championnat.

Le fait de ne pas savoir la date de la reprise tracasse un peu le coach du PAC, mais l'ancien sélectionneur de la Mauritanie semble déjà focalisé sur ce prochain match face au MC Oran, pour le compte de la 5e journée.

La reprise est prévue pour le 3 novembre, en attendant bien entendu la confirmation.

Il faut se rappeler que juste avant l‘annulation de touts les compétitions sportive, le Paradou se trouvait à la 3e place du classement général de la ligue 1 Mobilis, en compagnie de l'ASO Chlef, de la JS Kabylie et de la JS Saoura, avec un total de 7 points chacune. En d'autres termes, l'équipe se trouve actuellement, à 2 points seulement des deux coleaders, le MCA et l'USMK et à un seul point de leurs poursuivants immédiats, le CR Belouizdad, le CS Constantine et le MC El Bayadh (6 points chacun). Ce qui fait que le coach Corentin Martins, ainsi que ses joueurs ont donc bien débuté cette saison 2023-2024 en enregistrant 3 matchs nuls, tout en ne concédant qu'une seule défaite. Avec ces bons résultats, dans l'ensemble, l'entraîneur du PAC s'est bien réjoui et voyait donc la suite de la compétition avec un grand optimisme. Mais, voilà que le ministère de la Jeunesse et des Sports qui annonce le report des compétitions jusqu'à nouvel ordre, a chamboulé ses plans.

En dépit de tout cela, Martins travaille avec son staff à maintenir ses joueurs concentrés pour pouvoir consolider les acquis en matière surtout de principes de jeu. Pour maintenir ses joueurs compétitifs, l'entraîneur du Paradou AC a programmé

quelques rencontres amicales. Martins a d'ailleurs profité de l'un des matchs livrés en amical face à Douéra pour donner la chance aux joueurs qui n'ont pas pu jouer régulièrement avec l'équipe première en Championnat. Sans trop se soucier des résultats, le coach de cette formation algéroise voulait notamment donner à ses joueurs un maximum de temps de jeu. L'autre objectif de ces matchs de préparation recherché par Corentin Martins, est de procéder aux réglages dans certains compartiments, afin d'éviter les erreurs commises par ses joueurs durant les premiers matchs déjà disputés en championnat d'Algérie. Martins a incité ses joueurs à se donner à fond durant cette période de préparation pour le convaincre et le mettre en difficulté par rapport à ses choix avant bien entendu la reprise du championnat et ce prochain match, prévu contre le MC Oran.