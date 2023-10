Forcément, compte-tenu de l’insécurité qui règne autour d’évènements sportifs ces dernières années en France, il est de circonstance à s’inquiéter, alors que la France accueillera les Jeux olympiques dans 10 mois. Sur les antennes de RMC, c’est Jean-Michel Larqué qui a remis cette question à l’ordre du jour. « On est incapable dans notre très chère France d’assurer la sécurité d’un car, et dans un an il va y avoir des Jeux olympiques avec une cérémonie d’ouverture sur 12 km. Moi, j’ai peur. Je suis un vieux con peut-être quand je dis que c’était mieux avant mais je ne comprends plus ce pays.»