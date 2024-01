Dans un entretien accordé au magazine spécialisé français So Foot, l'ancien sélectionneur national, Christian Gourcuff (2014-2016), a abordé l'élimination des Verts lors de cette coupe d'Afrique des nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Abordé d'emblée sur les leçons à tirer de cette sortie prématurée de l'Algérie, le technicien français évoque un point très important qui a fait que la sélection algérienne n'arrivait plus à se produire avec son réel potentiel. «Les blocages psychologiques sont beaucoup plus importants et complexes à gérer que l'aspect technique et tactique. C'est aussi banal que récurrent à dire, mais c'est la stricte réalité, et tous les acteurs du football vous le diront: avoir le meilleur effectif ne sert à rien, si dans la tête ça ne va pas. Aujourd'hui, les joueurs algériens ont perdu non pas, parce que leurs adversaires étaient meilleurs, mais parce que, eux restent traumatisés par leurs précédents échecs.»

«Ce qui n'a pas marché»

Poursuivant ses déclarations au sujet des lacunes constatées lors de cette CAN dans le jeu de l'EN, Gourcuff affirmera: «Principalement, le problème était psychologique. Les Algériens ne sont pas parvenus à installer un nouveau logiciel dans leur esprit. Une mentalité qui leur aurait fait dire que perdre n'est pas grave et qui les aurait libérés pour la suite. Là, ils se sont enfermés dans une obligation néfaste de gagner. Un psychisme transféré du banc vers le terrain, qui n'a fait qu'ajouter du doute au doute. Après, pour ce qui est de l'aspect tactique, les ajustements ont été faits de manière correcte, avec un bon amalgame entre les joueurs de la génération Mahrez et les jeunes arrivés récemment.»

Revenant aussi sur le bilan à tirer de ce passage de Djamel Belmadi, arrivé à la tête de la barre technique de la sélection en 2018, l'entraîneur breton Christian Gourcuff a bien voulu s'arrêter sur ce parcours de Belmadi après son départ survenu au lendemain de la défaite contre la Mauritanie, synonyme d'élimination au premier tour. «Le coach Belmadi a gagné son crédit en Égypte, il a bien capitalisé dessus, mais la chute est arrivée au mauvais moment. Dans les matchs cruciaux. En CAN au Cameroun d'abord, puis en barrages de Coupe du monde, on sait que ça devient quasi impossible de redresser la barre. Il a essayé de s'accrocher à ce qui avait précédemment marché, en s'appuyant sur ses joueurs de base, mais la cassure était déjà trop large. Il aurait fallu installer la transition générationnelle de manière plus directe certainement.» L'ancien entraîneur de Rennes et Lorient est aussi revenu sur son départ. «On veut toujours tout chambouler après un échec, donc pour les Algériens, il aurait été logique que Belmadi démissionne après le barrage face au Cameroun (privant les Verts du Mondial 2022, ndlr). Lui a justement pensé se racheter en prolongeant l'aventure, ce qui n'est pas du tout stupide. En Algérie, tout va souvent trop vite, et dans sa pensée, le coach a donc cru bon de temporiser pour voir s'il pouvait éventuellement redresser l'équipe. Ça a été le cas, puisque les Verts ont recommencé à avoir de bons résultats, mais la rechute durant cette CAN a montré que la sélection n'était pas encore guérie et qu'il fallait mettre un terme à tout cela.»

Voulant savoir si cet échec allait permettre à la sélection algérienne de se remettre et pouvoir avancer, Christian Gourcuff très pragmatique déclarera: « Alors, il est évidemment plus facile de travailler dans un climat de victoire, mais une bonne gifle permet aussi de réveiller les consciences. Pour l'Algérie, la fatalité lui pendait au nez depuis deux ans, il fallait que ça se casse la gueule, et c'est tant mieux.

«Tirer la leçon»

Désormais, les dirigeants vont analyser ce qu'il manque, et faire un travail de fond, au-delà de la sélection.» A-t-il dit avant de rajouter: « Il faut déjà structurer le football à l'échelle régionale, en établissant de véritables centres de formation. L'Algérie est l'un des plus grands pays de football, et voir aussi peu de talents s'exporter, ce n'est pas possible. Ensuite, pour ce qui est de la sélection, il va simplement falloir laisser la place et faire confiance aux jeunes. Cet échec est aussi une bonne expérience pour eux, qui vont pouvoir s'affirmer dans la difficulté.»