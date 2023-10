Les joueurs convoqués pour la première fois par le sélectionneur national de football « se sont rapidement fondus dans le groupe grâce aux efforts de leurs partenaires qui les ont mis à l’aise pour qu’ils puissent montrer ce dont ils sont capables », a affirmé mardi soir à Constantine le responsable de la communication de la Fédération algérienne de football (FAF), Salah-Bey Aboud. Aboud a indiqué dans une déclaration, en marge de la séance d’entraînement effectuée par l’Équipe nationale au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, après son arrivée l’après-midi dans la cité du Vieux Rocher, afin de préparer les matchs amicaux contre le Cap-Vert et l’Égypte (les 12 et 16 octobre), que les nouveaux joueurs Amine Gouiri et Bachir Belloumi « n’ont eu aucun mal à s’adapter à l’ambiance du groupe ».

Il a également fait savoir que tous les éléments convoqués par Djamel Belmadi ont rejoint la ville de Constantine, à l’exception du défenseur de Wolverhampton (Premier league anglaise), Rayan Ait Nouri, qui s’était blessé avec son équipe lors de son dernier match de championnat et qui est très incertain pour le match de jeudi face aux Cap-Verdiens.

Il a ajouté que les camarades du capitaine Riyad Mahrez effectueront une dernière séance d’entraînement, mercredi soir. Pour sa part, l’attaquant du Stade Rennais (Ligue 1 française), Amine Gouiri, a déclaré aux médias, en zone mixte, qu’il était « heureux et fier de porter le maillot de l’Équipe nationale », soulignant qu’il ferait tout son possible pour « bien démarrer sa carrière internationale » avec les Verts De son côté, le joueur du SC Farense (Portugal), Bachir Belloumi, a affirmé que le fait de porter la tunique de l’EN pour la première fois lui fait endosser une « grande responsabilité ».

Le jeune milieu de terrain, qui fait part de sa volonté d’ « apporter une plus-value », rêve surtout de suivre le même chemin que celui de son illustre père, le légendaire, Lakhdar Belloumi.