La sélection nationale palestinienne de football, qui a effectué un stage en Algérie pour préparer la prochaine coupe d'Asie des nations, prévue au Qatar du 12 janvier au 10 février 2024, a quitté la ville d'Annaba où elle avait passé plus de 10 jours, pour se rendre en Arabie saoudite où un second stage de préparation l'attend. En plus du travail physique et technico-tactique, accompli sous la houlette du coach tunisien, Makram Daboub, l'équipe palestinienne a aussi joué deux matchs amicaux au stade du 19-Mai 1956 d'Annaba, face à l'USM Annaba, le 15 décembre, et la sélection algérienne des U23, le 19 du même mois.

Les objectifs du stage ont été atteints

L'entraîneur de l'équipe de la Palestine, Makram Daboub, s'est dit très satisfait de cette première partie du travail effectué en Algérie: «Je remercie nos frères algériens pour l'excellent accueil qui nous a été réservé. On n'a vraiment manqué de rien, et tout était à notre disposition pour faire de ce stage une réussite totale. Après, je crois que c'était un stage profitable à plus d'un titre dans la mesure où on a bénéficié de tous les moyens pour réussir cette étape importante de notre préparation. Tout a été mis à notre disposition et je crois que nous avons bien su profiter de cela pour parfaire notre préparation en prévision de la prochaine coupe d'Asie.» A déclaré le coach palestinien au micro de la chaîne YouTube de la FAF.

Revenant sur les deux matchs amicaux joués en Algérie, face à l'USM Annaba et la sélection algérienne olympique, le coach palestinien Makram Daboub déclarera: «Les deux matchs amicaux ont été très riches en évènements, ils nous ont permis de faire tourner l'effectif présent et s'arrêter sur la forme et le niveau des joueurs locaux et certains jeunes éléments qu'on a ramenés avec nous ici en Algérie, avant de décider sur l'effectif qui sera appelé à jouer la coupe d'Asie au Qatar. On a donné la chance à tout le monde et certains ont bien profité de cette occasion pour gagner des points. Maintenant, nous allons continuer notre préparation pour réaliser le meilleur parcours en coupe d'Asie pour rendre le sourire au peuple palestinien.»

Daboub: «On remercie l'Algérie»

Abordé au sujet des matchs qui attendent la Palestine en coupe d'Asie des nations, le sélectionneur tunisien de cette équipe palestinienne, Makram Daboub, estime que ses joueurs sont animés d'une farouche volonté à vouloir répondre aux attentes et aux espoirs des supporters palestiniens, notamment dans ce contexte difficile. «Il n'y a pas de matchs faciles, on sera dans un groupe équilibré, nous avons l'espoir d'aller au second tour, j'espère seulement qu'on sera épargné des blessures. Nos chances sont énormes de passer au second tour pour répondre aux attentes, notamment dans cette période difficile où le peuple palestinien souffre de l'injustice des attaques sionistes. Je tiens à réitérer mes remerciements à l'Algérie qui nous a vraiment bien accueillis et permis d'étaler un travail important de notre préparation avant la coupe d'Asie.»