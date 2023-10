En Arabie saoudite, les Jeux mondiaux des arts martiaux 2023 ont été le théâtre d'un moment mémorable pour l'Algérie, grâce à la performance exceptionnelle de la karatéka Louiza Abourriche. Cette talentueuse athlète originaire de Fréha, Tizi Ouzou, a décroché la médaille d'or dans la catégorie des moins de 21 ans (messieurs et dames) en karaté, en remportant une victoire impressionnante en finale des

55 kg. La victoire de Louiza Abourriche a été scellée lors d'un affrontement épique contre la Kazakh Bella Samaseva en finale. La compétition s'est déroulée, vendredi 20 octobre, et Abourriche a montré sa maîtrise du karaté en remportant une victoire décisive. Cette performance a été saluée par des fans du monde entier, qui ont admiré sa détermination et sa compétence sur le tatami. Louiza Abourriche n'a pas ménagé ses efforts pour atteindre la finale. Dans le tournoi, elle a surmonté un défi de taille en battant la Française Tylla Levacher. Ce combat difficile l'a propulsée vers le sommet, où elle a dû affronter une concurrente redoutable en la personne de Bella Samaseva. D'autre part, sa compatriote Sylia Ouikène, originaire de la même ville, Fréha, a également brillé dans la catégorie des moins de 21 ans (50 kg). Elle a atteint la finale après une victoire convaincante contre la Chypriote Irène Kontou. Malheureusement, en finale, elle a été confrontée à la Colombienne Sofia Cardenas Balcazar et a dû se contenter de la médaille d'argent après une lutte acharnée. L'Algérie peut être fière de ses karatékas, qui ont décroché deux médailles en autant de finales. Les performances de Louiza Abourriche et Sylia Ouikène ont marqué un moment historique pour le karaté algérien et ont démontré leur talent incontestable dans ce sport. Ce n'est pas la première médaille d'or décrochée par ces filles. À chaque fois qu'elles représentent l'Algérie, elles font flotter l'emblème national sur le toit du monde. Ces deux athlètes sont l'avenir du sport national. Elles doivent être réellement prises en charge. On se souvient du coup de colère lancé par leur entraîneur, car elles ne trouvaient pas de salle où s'entraîner. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a dû intervenir afin de mettre fin à cette ineptie. Néanmoins, cela n'est pas suffisant. On doit vraiment offrir la meilleure prise en charge, et tous les moyens possibles à ces deux diamants bruts. Car, malgré leurs moyens limités, elles ont réussi à dominer la scène mondiale du karaté. L'autre représentante algérienne dans cette compétition, Khadidja Ghellam (-61 kg) s'est qualifiée en finale des Jeux mondiaux 2023 des Arts martiaux, catégorie des moins de 21 ans (messieurs et dames), qui se déroulent en Arabie saoudite. L'Algérienne était opposée en finale prévue hier, avant de mettre sous presse, à la Bésilienne Nathalia Christine. Pour rappel, la compétition de karaté aux Jeux mondiaux des arts martiaux 2023 a attiré 96 athlètes, représentant 42 pays, selon les organisateurs. Ces Jeux, qui incluent 14 autres sports de combat tels que l'aïkido, le kendo, la lutte, la boxe, l'escrime, le judo, le jiu jitsu, la boxe thaï, le sambo, le sumo, le taekwondo et le wushu, ont suscité un vif intérêt à l'échelle mondiale, avec la participation de 1500 athlètes de 120 pays. L'Algérie a démontré son excellence dans le karaté et montre l'étendue de son talent sportif aux Jeux mondiaux des arts martiaux 2023. Alors que Louiza Abourriche et Sylia Ouikène ont déjà honoré leur pays.