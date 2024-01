Le vice-champion d’Afrique sortant n’a pas pu dépasser le tour des huitièmes de finale dans cette CAN 2023 qui se déroule en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Ainsi, la République démocratique du Congo a réussi un grand exploit en parvenant à battre l’Égypte aux tirs au but(1-1, 8-7 t.a.b.).

Dans un duel devenu déséquilibré par l’expulsion d’un joueur égyptien, la RDC a arraché une qualification somme toute méritée au bout du suspense, ce dimanche. Plus réalistes, les Congolais ont réussi à prendre l’avantage par l’intermédiaire d’Elia (37’). Une avance qui n’a pas trop duré puisque les Pharaons sont parvenus à recoller au score grâce à Mohamed Trezeguet (45+1’, s.p.). Une réalisation qui a relancé l’Égypte quelques instants avant la pause.

En dépit des occasions congolaises dans ce match, le résultat est resté sur un score nul d’un but partout jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre. Les prolongations n’ont aussi rien donné puisque aucune des deux sélections n’a pu prendre le dessus.

L’Égypte réduite donc à 10, résiste bien et arrive à forcer le RD Congo d’aller jusqu’à la fatidique séance de penalties. Lors de cet exercice des tirs au but, les Congolais ont été les plus adroits.

Leur gardien de but Mpassi a été aussi décisif en marquant le dernier penalty de la victoire après la tentative ratée par le gardien de but égyptien Gabaski.

Une sortie prématurée pour les Égyptiens, qui quittent ainsi cette compétition, après avoir été donnés comme des favoris en puissance pour succéder au Sénégal.

La Guinée aussi a battu la Guinée équatoriale, ce dimanche, dans un match très plaisant où les Guinéens ont arraché une qualification en toute fin de match grâce à un but marqué à la 90+7’ par Mohamed Bayo. Une belle prouesse pour « Syli National » qui arrive à un tour inattendu dans cette CAN 2023, compte tenu des problèmes vécus avant l’entame de ce tournoi.

Le coach Kaba Diawara (ancien joueur de l’OM), a réussi là où beaucoup de ses prédécesseurs ont échoué. C’est-à-dire qualifier la Guinée en quarts de finale d’une coupe d’Afrique.