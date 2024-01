Le Cap-Vert, déjà qualifié, et l'Égypte se sont neutralisés 2 à 2 au terme d'un match haletant, ce lundi, à Abidjan qui les envoie tous deux en huitièmes de finale de la coupe d'Afrique des nations. L'Égypte, détentrice du record absolu de victoires à la CAN (7), a frôlé l'élimination mais ce match nul, conjugué à celui du Ghana contre le Mozambique dans l'autre match du groupe B, la propulse en huitièmes. Sous les yeux de son maître à jouer Mo Salah, blessé mais en tribune, l'Égypte a abordé ce match couperet en mettant la pression sur le but adverse. Il a fallu pourtant attendre la 50' pour voir les Pharaons concrétiser leur domination. Sur un corner mal dégagé par la défense des Requins bleus, Mahmoud Trezeguet, entré à la pause, a trouvé la faille grâce à son sens du but: contrôle en pleine extension et frappe enchaînée du gauche qui a transpercé le gardien capverdien Vozinha.

Les Pharaons revenaient de loin, car durant le premier acte, tout était parti de travers pour eux. Les Requins bleus, inoffensifs jusque-là, avaient ouvert le score contre le cours du jeu. Après un beau travail de Ryan Mendes, Gilson trouvé au point de penalty a contrôlé avant de décocher une frappe en pivot au ras du sol qui a surpris la défense égyptienne, pas exempte de tout reproche, à la grande stupéfaction de Mo Salah et son entraîneur Rui Vitoria (45'+1). C'était bien payé pour une équipe du Cap-Vert qui a beaucoup subi et concédé les meilleures occasions. Mais les Égyptiens ont buté sur un Vozinha très inspiré. Le gardien-capitaine s'est interposé avec brio coup sur coup sur la frappe puissante de Mohamed Marmoush puis celle de Mostapha Mohamed dans la foulée (20'). Après l'égalisation égyptienne, sans doute conscients que le temps était leur allié, les Insulaires se sont recroquevillés devant leur but, une stratégie qui avait déjà porté ses fruits contre le Ghana en match inaugural (2-1). Puis tout s'est emballé dans le temps additionnel. Mostafa Mohamed, d'un lob astucieux, a cru sceller la victoire des Pharaons (90+3'). Mais c'était compter sans la ténacité des Insulaires qui ont égalisé au bout du temps par Bryan Texeira (90+9') et restent invaincus dans cette compétition.