La 11e journée de la Ligue 1 Mobilis, reportée en raison du drame qui a frappé le MC El Bayadh avec cet accident de la circulation mortel survenu mercredi, se jouera jeudi et vendredi, avec au menu le grand derby algérois entre l'USM Alger et le MC Alger. Ce match très attendu par les galeries des deux équipes, est programmé pour ce vendredi, à partir de 18h00, au stade du 5- Juillet.

Les joueurs des deux équipes sont sur le qui-vive et sous pression, il y a lieu de relever le soulagement des fans des deux équipes après le doute sur la disponibilité de deux joueurs clés, de chaque formation.

Il s'agit de Belaïli et Abdelaoui, du côté du MCA, mais, finalement, le premier a été autorisé par le coach national à se mettre à la disposition de son coach Patrice Beaumelle, à condition qu'il rejoigne le stage des Verts, dès la fin de ce derby. Quant à son coéquipier, Ayoub Abdelaoui, il a profité de l'arrêt du championnat pour soigner sa blessure, contractée lors du dernier match face à l'USM Khenchela.

De son côté, le coach de l'USM Alger, Juan Carlos, Garrido, est heureux de récupérer ses deux atouts principaux pour ce choc face aux voisins mouloudéens, à savoir, Oussama Chita et Islam Merili, blessés aux adducteurs. Ces deux joueurs revenus donc de blessure, avaient même raté le match important de leur équipe, mercredi dernier, au Caire, face à l'équipe du FC Future pour le compte de la phase des poules de la coupe de la CAF.

De retour du Caire et après trois jours de repos, autorisés par le coach Garrido pour récupérer, les joueurs des Rouge et Noir ont repris les entraînements, hier, sur la pelouse du stade Omar Hamadi de Bologhine, à partir de 18h00, soit à l'heure de leur prochain match face au Mouloudia. Les supporters des Rouge et Noir, espèrent que leur équipe poursuivra cette dynamique des bons résultats, observée en coupe de la CAF et attendent un vrai départ de leurs favoris contre l'ennemi voisin le Mouloudia d'Alger.

Le coach de l'USMA, pourra pour sa part, compter sur l'ensemble de ses joueurs mis à part Khaled Bousseliou, qui n'a pas été autorisé à reprendre les entraînements collectifs par le staff médical du club. Par ailleurs, Oussama Benbot sera aussi présent dans ce derby. Convoqué pour ce mardi en sélection, le portier usmiste, sera autorisé par Djamel Belmadi, à jouer ce big match contre le Mouloudia d'Alger.

Il est vrai que l'USMA n'a encore enregistré qu'une seule victoire depuis le début de la saison et reste, justement, sur un nul de son dernier déplacement à El Bayadh face au MCEB, sur la pelouse du stade Zakaria Mahboub.

Du coup, les joueurs algérois sont super motivés pour arracher une première victoire qui leur échappe depuis quelques journées en championnat bien entendu. Une chose est sûre, les Usmistes ne trouveront pas mieux qu'un succès dans ce derby face aux voisins du Mouloudia d'Alger, pour amorcer un vrai départ. C'est en tout cas l'avis du jeune Abdessamad Bounacer, aligné par Garrido, pour la première fois face aux Égyptiens de Future FC en coupe de la CAF. «Ce fut une expérience très enrichissante au Caire, ce bon résultat nous stimule beaucoup avant le derby contre le MCA, de ce vendredi. C'est un autre défi qu'on doit relever avec brio...»