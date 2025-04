Après avoir arraché un précieux nul à Khenchela (2-2) lors de la précédente journée, où joueurs et supporters ont été agressés avant, pendant et après le match, le Paradou recevra ce jeudi, l’Entente de Sétif, dans un match très important pour les deux formations.

En effet, les joueurs de l’entraîneur de l’Entente de Sétif, Nabil El Kouki joueront un quitte ou double. En cas de victoire, les ententistes réussiront doublement, puisque les 3 points de ce match leur permettront de bondir de la 7e à la 4e place. C’est-à-dire qu’ils amélioreront leur classement de trois places et rejoigneront l’USM Alger provisoirement à la 4e place, avec un total de 34 points. Par contre, s’ils perdent la rencontre, c’est leur adversaire du jour, qui améliorera son classement. Quant à un nul, il n’arrangera aucune des deux équipes, puisqu’elles perdront deux points chacune. Et c’est donc l’enjeu de cette partie qui s’annonce d’ores et déjà très intéressante à suivre. Les gars du Paradou restent sur un bon match nul arraché de haute lutte à Khenchela où, juste après la fin de la rencontre, la direction du PAC a publié un communiqué dans lequel elle dénonce « des provocations répétées, allant jusqu’à une agression envers leur entraîneur adjoint, et ce avant, pendant, et même après la rencontre. C’est profondément décevant de constater de tels comportements, d’autant plus, lorsqu’ils impliquent le premier responsable, qui a lui-même agressé notre gardien de but – un acte grave et inacceptable. Plus grave encore, l’envoi de pseudos-supporters pour nous agresser à l’hôtel constitue un acte indigne et dangereux, qui dépasse toutes les limites du fair-play. Le football n’a jamais été un champ de guerre ni un défouloir pour les frustrations…». Pour le moment, les deux formations vont se mesurer pour tenter une victoire qui leur permettra de se hisser en haut du classement. Le PAC veut une victoire pour oublier ce qu’il s’est passé à Khenchela et surtout tenter de jouer les trouble-fêtes en haut du classement. Là, il est très important de rappeler qu’au match aller, l’équipe du Paradaou s’était imposée en décembre dernier sur le score étriqué de (1-2).

Aujourd’hui donc, les gars de l’Entente de Sétif sont décidés à s’imposer sur la pelouse du stade Nelson-Mandela de Baraki où le match est programmé cet après-midi, à 18h00, pour rendre la pareille à cette équipe académique du Paradou AC.

Encore faut-il faire remarquer, au passage, que pour l’Entente de Sétif, une victoire est impérative pour enchaîner avec un troisième succès et rester sur cette dynamique des victoires.

Il faut donc s’attendre à voir ces deux équipes gratifiées leurs supporters d’une très belle partie de football en produisant une prestation de niveau, soit à la hauteur de la réputation de ces deux formations. D’ailleurs, le coach de l’ESS, assure qu’ « aucun adversaire ne nous impressionne. Nous avons des arguments à faire valoir et nous iront à Baraki pour ramener un résultat », promet le coach tunisien de l’ESS. Les Pacistes sont donc avertis.