Des voix «autorisées» à la recherche d'un coach pour les Canaris!

La valse des spéculations et des rumeurs reprennent à la JSK. Jamais un club n'a autant souffert de ce phénomène. Ces derniers jours, avant même la fin de l'actuelle saison, des voix «autorisées» reprennent leur bâton de pèlerin à la recherche d'un coach pour les Canaris, alors même que la direction du club et le directeur général fraîchement installé n'a pas jugé utile d'en parler.

On cite déjà Benchikha, Velud, tandis que certains évoquent la probable reconduction du duo Bensafi-Bahloul. Et ainsi recommence la valse à trois...rumeurs.

Quoi de plus décourageant, voire répugnant que de faire savoir à un coach qu'on est en train de chercher son successeur. Alors même que le duo Bensafi-Bahloul est en plein travail sur le terrain, des noms de leurs successeurs circulent déjà. Et on leur demande de faire du bon boulot.

Dans ces conditions, d'aucuns conseillent à la direction de faire cesser ces rumeurs destructrices pour le staff technique comme pour les joueurs. Ces pratiques qui ont beaucoup nui au club kabyle continuent hélas comme s'il n'y avait eu aucun changement.

Les supporters de leur côté sont unanimes sur les réseaux sociaux. La direction doit dépasser ces procédés de gestion en cultivant la rumeur et les ballons-sondes.

Elle doit communiquer pour éclairer sur ses intentions. Dans le passé, les rumeurs ont fait beaucoup de mal à la JSK mais elles ont, en contrepartie, bénéficié aux agents des joueurs qui pullulent comme de la morelle. Ces derniers avancent des noms d'entraîneurs ou de joueurs pour faire monter les enchères alors que le club coule sur le terrain. Les supporters attendent de la direction comme du nouveau directeur général d'informer, sur leurs intentions, via les voies officielles qui sont la cellule de communication du club afin de couper l'herbe sous les pieds des «lanceurs de rumeurs». En tout état de cause, Bensafi et Bahloul restent engagés sur le terrain dans les préparations de la prochaine rencontre qui s'annonce déjà très difficile.

Les camarades de Boualia affronteront en effet le leader, dimanche prochain, à Tizi Ouzou. Le Classico a toujours soulevé les passions. L'explication sera difficile entre les deux adversaires même si à l'évidence, l'enjeu n'est pas aussi important pour les visiteurs qui ont déjà assuré le titre. Pour les Kabyles, la victoire est, par contre, nécessaire pour d'abord rassurer et ensuite pour ne pas reculer dans le classement. Le duel promet déjà du bon spectacle au grand bonheur des supporters.

Les Canaris sont en pleine préparation sous la houlette de Bensafi-Bahloul qui peaufinent déjà leur stratégie tactique à même de battre le MC Alger, déjà assuré de terminer champion d'Algérie 2024, quatre journées avant la fin du championnat de Ligue1 Mobilis. D'intenses séances d'entraînement se déroulent en effet quotidiennement au stade du 1er- Novembre. Le travail se concentre visiblement sur tous les aspects, essentiellement le côté mental et physique.

On a justement constaté une remontée remarquable du moral des joueurs parallèlement au côté physique. On a vu d'ailleurs, durant les trois dernières rencontres, des joueurs résistant jusqu'aux derniers instants avec des capacités mentales indéniables leur permettant de revenir au score, même à quelques secondes avant le sifflet final.