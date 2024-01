Une dizaine de robes étaient, jeudi dernier, en compétition pour le premier prix qui récompense la plus belle et la plus élégante d'entre elles. Le lieu où s'est tenu ce concours s'est trouvé être la maison de la culture qui retrouve elle-même sa vraie place depuis l'arrivée du nouveau directeur à la tête de la culture. Les trois premiers rangs sont occupés par les robes kabyles.

Deux rivales à armes inégales

Elles étaient nées rivales. Et le temps, loin d'en atténuer leur ardeur, n'a fait que renforcer encore plus cette rivalité. Nous voulons parler de la robe d'Ahl El Ksar, qui, en plus, de sa beauté et de son élégance, est adossée à une belle et vieille légende. Sa rivale, la robe Youadyenne, n'a rien à lui envier sur ce plan. Ravissante, c'est évident, avec de belles couleurs, toute en rayures et zigzags, et des broderies en veux-tu en voilà. La prétendante au titre a de l'allure et de l'ambition. Sauf que dans un concours, il entre tant de paramètres qui décident du sort du futur champion. Quoi qu'il en soit, les voilà, toutes les deux, sous le feu des projecteurs ce jeudi, et face au jury qui désignera celle qui trônera en reine de la mode jusqu'au prochain concours. Jusqu'à ce jeudi, celle qui remportait la palme de la mode locale, à chaque fois, c'était la robe d'Ahl El Ksar. Elle était de toutes les compétitions. À la Maison de la culture, elle s'installe toujours à la même place depuis l'ouverture de cette structure culturelle en 2009. C'est-à-dire le premier stand à gauche de la galerie réservée à l'exposition des robes. Et c'est d'abord sur elle que se fixent les regards des visiteurs. Elle est formée de trois pièces: la robe qui est une espèce de tunique, très simple de coupe, avec peu d'ourlet et de broderies, puis, par dessus ce vêtement qui parait léger en comparaison, avec un vêtement plus ample et plus épais, une sorte de burnous ou de cape. Une ceinture, tissée avec de gros fils de laine multicolores, un dem- foulard, ou ce qui peut sembler a priori un bandeau, complètent le costume. Si nous avions eu l'immense honneur d'assister à ses premiers succès au temps où celle qui se chargeait de sa promotion avant de s'installer en Belgique où elle s'est établie définitivement pour poursuivre la tâche commencée chez nous, nous avons eu, par la suite, le triste privilège de voir la jeune fille qui la porta longtemps à toutes les expositions sur sa silhouette de sylphide, disparaître brutalement un jour, foudroyée par une crise cardiaque. Celle qui considérait, à juste titre, sans doute, ce costume comme son oeuvre, bien qu'il ait été porté des siècles avant elle, et qui en tirant un orgueil excessif s'était écrié un jour: «La robe d'Ahl El Ksar, c'est moi», l'a finalement abandonnée pour une autre. On raconte que...Il y a de cela des siècles...Une princesse à sa fenêtre qui contemplait le paysage que le soleil inondait de sa lumière et le printemps parsemait de fleurs de toutes les couleurs...C'était une vraie féérie aux yeux d'une jeune personne qui n'avait peut-être pas vingt ans... Et au milieu de ce champ verdoyant et éclaboussé de rayons de soleil, un berger...

Le Rouge et le Noir

Un berger qui n'en était peut être pas un...Car de troupeau, on n'en voit que dalle...La princesse s'appelait Mlaoua. Elle était très belle...La plus belle de la région. Le garçon, tout aussi jeune, n'était pas moins beau...Un prince, décida Mlaoua qui n'en avait jamais vu d'aussi fort ni d'aussi splendide...Les deux jeunes gens se virent, s'aimèrent puis s'enfuirent ensemble, loin du château. Poursuivis, ils trouvèrent refuge du côté d'Ahlh El Kar qui ne devait pas s'appeler ainsi, le nom ne devant lui être donné que beaucoup plus tard. Cependant, cernés de tous côtés et se sentant pris, ils grimpèrent l'un des deux pitons que l'on peut voir de la RN5, à partir de Bechloul, et, d'un commun accord s'élancèrent dans le vide pour échapper à leurs revendicatifs poursuivants. C'est ce que dit la légende et c'est ce que racontent ceux qui la connaissent. Selon eux, les couturières qui s'inspirent de cette histoire, pour exprimer l'émotion qu'elle provoque chez ceux qui l'écoutent, mettent en confectionnant leur robe autant de noir qu'elles peuvent en trouver. Et c'est un fait qu'on ne voit à la robe d'Alh El Ksar que ces deux couloirs: le noir qui est la couleur du deuil et le rouge qui pourrait signifier la violence, le sang, la mort. De ce point de vue, la robe d'El Ksar pourrait, par la légende qu'elle évoque, se rapprocher du plus romantique roman de son temps: Le Rouge et le Noir de Stendhal. La robe d'Alhl El Ksar est un produit de mode. Elle a dû subir nombre de modifications depuis qu'elle se portait dans cette région où la légende court toujours comme le vent dont il raconte la romance depuis des siècles. Et l'on comprend que les revendications exclusives de paternité de cette artisane qui a mis tout son talent et toute son énergie pour la promotion de son produit, ait quelque peu choqué. La robe d'Ahl El Ksar appartient au patrimoine culturel. Et cela, les couturières de la wilaya qui, au regard de l'engouement qui s'est emparé de cet article, ont en fait leur gagne-pain,l,'ont compris aussi. Toutes ont acquis le savoir-faire nécessaire à son façonnement, et toutes l'exposent à la vente. Rien que ce jeudi, puis vendredi où ont eu lieu les expositions qui ont marqué cette année Yennayer, plusieurs exposantes ont présenté la robe d'Ahl 'El Ksar. Il n'est donc pas besoin, pour une couturière, d'être forcément d'Ahl El Ksar et d'être talentueuse comme Malika (la première à s'en revendiquer et à avoir raflé les premiers prix pour la fabriquer) où comme Razika (la plus attitrée et distinguée) pour se lancer dans la fabrication en série de ce produit. D'autres, un peu partout et même de Tizi Ouzou le reproduisent avec plus ou moins de bonheur.

La chute

Pour s'être trop élevée? La voilà dans la poussière. Rappelons-nous les deux tourtereaux de la légende. Le Berger était en bas. Des murs du château, il devait paraître si minuscule. Il fallait les yeux d'une princesse aidée peut- être en cela par un instrument qu'on appelait en ce temps longue vue pour le voir tel qu'il était, dans ses proportions normales. Il fallait surtout la jeunesse imprudente et l'amour ardent d'une châtelaine pour qu'il paraisse sous les traits d'un prince. La chute, on la devine. Et elle était inévitable. Et c'est la princesse qui l'a fit du haut de son donjon. L'amour donne des ailes. Il en a donné à Icare qui s'est brûlé les siennes en voulant trop s'approcher du soleil. Il en donna suffisamment à la jeune noble pour atterrir, heureusement, avec douceur dans les bras de son galant. Mais, hélas, la peur aussi donne des ailes. Et les deux amants durent croire qu'il leur en poussait en voyant se rapprocher d'eux les hommes lancés à leurs trousses par le roi. Il ne leur restait plus qu'à se jeter du haut de l'un de ces pics pour leur échapper. La chute leur fut fatale. La robe d'Ahl ELKsar qui avait des ailes pour voler si haut sur le chemin du succès n'avait pas fait attention aux conseils de Dédale à son fils Icare. Ne pas trop s'élever dans les airs, ce qui aurait pour conséquence de s'approcher dangereusement du soleil. Ne pas non plus voler trop bas, ce qui alourdirait les plumes qui ne supportent pas l'humidité des régions basses. La sagesse préconise le juste milieu. Le juste milieu dans la légende de Mimouna et de Mastenbal aurait été que chacun reste à sa place: la princesse attaché à son rang et à ses privilèges demeurant prudemment derrière ses robustes murs, et le berger, conscient de la modestie de ses origines et de sa condition se contentant d'admirer sa souveraine de la plaine où il gardait son troupeau de vaches ou de moutons, comme on admire une étoile au fond du firmament. Et tout aurait bien été bien qui finit bien. Mais peut- être la première couturière qui avait façonné ce costume, éblouie par cette légende dorée, avait-elle oublié d'inscrire dans ses fils la moralité de ce drame: ne jamais se laisser griser par le succès. La robe d'Ahl El Ksar n'avait pas seulement conquis les coeurs de toute une région. Elle menace de gagner ceux du monde entier. La chute, ce jeudi, à la Maison de la culture Ali Zaammoum devant un nombreux public, a été, vers 15h, de céder sa place à sa rivale de toujours, la robe Youadyenne portée par Fatima Lounis, une coutrière de Tizi Ouzou. D'aucuns, voulant sans doute expliquer cette défaite, pourraient en chercher la cause dans la pandémie qui a tenu éloigné ce produit de toute compétition pendant plus de trois ans. D'autres diraient: il lui manquait l'aura de Malika ou celle de Fatima Lounis qui ont conduit ce produit de mode à des sommets vertigineux. Tel que nous l'avions contemplée ce jeudi au stand où elle a été exposée, la robe D'Ahl El Ksar ne nous a pas semblé avoir beaucoup changé. Sa créatrice, Nacira Rezkallah, ne nous parait avoir démérité en rien. En troisième position de ce classement arrivait Houria Hamoum pour une robe kabyle en train de percer: la robe Béni Yalla. Mais pour revenir à la robe Youadyenne, il faut noter que si le costume n'a pas, lui aussi, tellement évolué ces derniers temps, il reste que les accessoires qui l'accompagnent et assortis à ses couleurs, comme les petits paniers, les gobelets et les bougeoirs, sont de vrais bijoux et ont dû peser beaucoup dans la balance du jury jeudi après- midi. Quoi qu'il en soit, ce n'est que partie remise, et la compétition pourrait reprendre dès mars prochain à l'occasion de la Journée internationale de la femme ou de itout autre événement.