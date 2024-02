Le Nigeria, favori du premier quart de finale de la coupe d'Afrique des nations, n'a pas forcé son talent pour battre l'Angola 1-0 et se qualifier pour le dernier carré de la compétition, vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan. Le Nigeria a su faire respecter la logique. Dans cette CAN des surprises, les Super Eagles ont affiché une cohérence et une solidité importante pour se défaire de l'Angola. En début de rencontre, le premier frisson s'est déroulé sur les buts gardés par Nwabali avec la reprise à bout portant de Mabululu, qui a toutefois été signalé en position de hors-jeu (4'). Comme il était attendu, Victor Osimhen s'est bien sûr mis en valeur de façon positive en étant une menace permanente pour l'Angola. Au quart d'heure de jeu, l'attaquant star a tenté une tête au second poteau (15') et quelques minutes plus tard, l'occasion pour lui a été plus concrète avec une tête puissante captée par le gardien adverse (23').

Puis, sur une superbe action collective, les Super Eagles ont fait la différence. D'un débordement fluide, Moses Simon a pris le meilleur sur son adversaire côté gauche, et a trouvé avec justesse Lookman lancé et seul, en raison d'un appel axial d'Osimhen. En une touche, le ballon a été envoyé sous la barre pour l'ouverture du score (1-0,42'). Menant à la pause, le Nigeria a entamé le second acte avec entrain dans le sillage d'un Lookman très en forme. À l'aise en meneur reculé, Iwobi a démontré une belle maîtrise sur toutes les facettes de son poste et derrière, la défense n'a rien laissé passer durant longtemps, du fait aussi de la cohérence générale et l'implication des attaquants dans la récupération. Toutefois, bien trouvé dans la profondeur, Zini a lui eu une occasion en or, mais son ballon frappé du plat du pied a terminé sur le poteau (59'). Ce sera globalement la seule occasion des Palanacas Negras au cours d'un deuxième acte géré de belle manière par une sélection du Nigeria à son aise et qui est passée proche du but du break quand la réalisation d'Osimhen de la tête a été refusée pour hors-jeu (77'). Un évènement sans incidence, car malgré une autre opportunité pour le numéro 9 des Super Eagles, détournée par Gaspar (80'), le Nigeria a validé son billet pour le dernier carré, où il défiera, mercredi prochain, le vainqueur de Cap-Vert - Afrique du Sud pour une place en finale.