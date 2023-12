Les joueurs du Chabab de Belouizdad et leur coach Marcos Paqueta, ont été fustigés par les supporters du club, lors du dernier match du championnat, où l'équipe algéroise a été tenue en échec par la lanterne rouge de la Ligue 1 Mobilis, l'ES Ben Aknoun. Cette rencontre qui s'est déroulée au stade du 20-Août 1955 d'Alger, bien que ce soit les joueurs du coach Dziri Bilal qui recevaient lors de cette rencontre, s'est terminée sur un résultat d'un but partout. Ce nul a été considéré par les fans du Chabab comme une défaite devant cette équipe de l'ES Ben Aknoun, dernière au classement.

Pourtant ce sont les joueurs du coach Paqueta qui ont ouvert la marque, à 5 minutes de la fin de la première mi-temps et ce, sur penalty. C'est dire que les jeunes de Ben Aknoun ont donné vraiment du fil à retordre à cette équipe du CRB, championne d'Algérie en titre.

Il est vrai que Darfalou et ses coéquipiers ont bien dominé cette première partie du match, mais, ils n'ont pas pu bien construire leur jeu, surtout au milieu du terrain où, ce sont les joueurs du coach Dziri qui maîtrisaient quelque peu cette zone très importante pour bien mener des attaques. Hadji et ses coéquipiers ont même raté quelques bonnes occasions d'ouvrir la marque, n'était-ce leurs précipitations lors des derniers gestes. Et c'est ainsi que parfois, c'est la défense du Chabab qui réussissait à dégager le danger, et parfois, c'est le gardien de but international, Raïs M'bolhi qui s'opposait pour éviter d'encaisser.

Ainsi, sur une action anodine, le Chabab bénéficie d'un penalty pour ouvrir la marque. Et c'est le joueur gambien Lamin Jallow qui a réussi à tromper le gardien de but Zemmamouche et ainsi donner l'avantage aux Belouizdadis.

Déception dans le camp belouizdadi

Les très nombreux supporters du Chabab s'attendaient alors à voir leur équipe se libérer et faire mieux en marquant plus de buts en seconde période. Mais, de retour des vestiaires, et comme très attendu, les joueurs de Ben Aknoun s'engagent avec la grande volonté de revenir au score. Les joueurs du coach Billel Dziri ont même risqué devant cette attaque du Chabab composée de Bouras, Darfalou, Zerrouki et Boussouf.

La persévérance et l'insistance de Hachoud et ses coéquipiers a donné ses fruits puisque Hadji a réussi égaliser à la 77' du jeu. Une égalisation amplement méritée pour les joueurs de Ben Aknoun, qui montrent bien, que lorsqu'on joue collectivement et en appliquant les consignes du coach on parvient toujours à atteindre son objectif, à savoir arriver aux buts adverses.

Et finalement, cette partie s'est terminée sans vainqueur sur le plan pratique, mais sur le plan moral, c'est une «victoire» pour les jeunes joueurs de Dziri. Furieux par cette contre-performance concédée contre un adversaire moyen, les supporters du Chabab, ont manifesté leur mécontentement envers, notamment cette production de leurs joueurs face à la lanterne rouge de la Ligue 1 professionnelle, au moment où tout le monde s'attendait à voir cette équipe de Belouizdad survoler les débats, surtout que les joueurs ont bénéficié de 8 jours pour bien préparer ce choc algérois. Les fans du Chabab ont même insulté les joueurs, ainsi que le coach Paqueta pour cette terne prestation. Ils ont également insulté leur président Mehdi Rabhi. Un dérapage de la part de ce public qui oublie vite que cette même équipe est allée damer le pion à la meilleure équipe d'Afrique actuellement, en l'occurrence Al Ahly du Caire, il y a un peu plus d'une semaine à peine.

Mékidèche charge l'arbitre du match

À la fin de la rencontre, le coach adjoint du CRB, Nacer Mékidèche justifie ce semi-échec en critiquant l'arbitre international du match, Bekouassa. Pour l'entraîneur assistant de Paqueta, l'arbitre «a faussé la partie par ses décisions et, notamment son refus du deuxième but marqué par Jallow». Le coach adjoint du Chabab va plus loin en déclarant, entre autres «qu'il y a quelque chose qui se trame et il faut mettre les moyens pour que notre championnat soit plus clair».

Enfin, l'entraîneur adjoint du CRB n'a pas omis d'adresser un message aux supporters du club en déclarant: «Je demande aux supporters de rester derrière l'équipe. Ce n'est pas le président qui a joué le match...».