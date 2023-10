L’ES Mostaganem, la JSM Tiaret, l’IB Khemis El Khechena ont bien démarré la saison 2023-2024, ont ramenant de précieux succès de leurs déplacements respectifs chez le MCB Oued Sly (3-0), la JS Guir (2-1) et le MO Constantine (1-0), vendredi, en ouverture de la première journée de Ligue 2 amateur, ayant vu l’ancien pensionnaire de L1 le CA Batna cartonner à domicile face au nouveau promu, l’Olympique Akbou (3-0). D’importantes victoires à l’extérieur, qui montrent on ne peut mieux l’ambition de ces clubs de jouer les premiers rôles cette saison, particulièrement l’ESM, qui s’est fixé pour objectif de décrocher l’accession en Ligue 1 Mobilis après avoir raté de justesse cet objectif, la saison dernière, tout comme la JSMT. À noter que le duel JS Guir - JSM Tiaret s’était arrêté pendant plus d’un quart d’heure, après les contestations énergiques qui ont suivi le penalty accordé aux visiteurs à la 90’+3, et qui avait permis aux Tiartis de l’emporter (2-1). De son côté, le NRB Teleghma a souffert le martyr pour venir à bout d’une accrocheuse équipe de l’USMH, ayant manqué de très peu de repartir avec un bon résultat nul du stade Belaïd Belkacem de Mila, avant de s’incliner finalement 3-2. À l’inverse, certains clubs ont assez mal démarré cette nouvelle saison, y compris parmi les plus huppés comme l’USM Annaba et la JS Bordj Ménaïel, qui ont été tenus en échec à domicile, respectivement par le HB Chelghoum Laïd (1-1) et l’AS Khroub (0-0).Idem pour les duels IRB Ouargla - MSP Batna et MC El Eulma - AS Aïn M’lila, qui malgré une importante opposition sportive sur le terrain se sont terminés par des nuls vierges (0-0). Les péripéties de cette première journée se poursuivaient, hier, avec quelques duels intéressants au menu, particulièrement dans le Groupe centre-ouest, notamment : RC Kouba- SC Mecheria, CR Témouchent - NA Hussein Dey et ASM Oran - RC Arba.