Après leur « humiliante » défaite face aux jeunes du Paradou AC (5-1), au stade du 5- Juillet, les joueurs de l’USM Alger, sont en pleine crise. Les Algérois viennent d’être mobilisés par leur staff, dirigés par le coach José Garrido afin d’oublier cette lourde défaite et penser à leur prochain déplacement à Khenchela.

Il est vrai que les joueurs souffrent, ces derniers temps, de la pression de leurs très exigeants supporters qui réclament, non seulement de bons résultats, mais surtout à voir du beau football. Lors du dernier match face au Paradou, les «joueurs usmistes bien expérimentés », ont été malmenés par les jeunes joueurs du Paradou très bien entraînés par Martins. D’ailleurs, ce dernier a expliqué cette large victoire en ces termes : « J’ai bien étudié le match des joueurs de l’USM Alger face au CSC (2-1) et j’ai donc exploité les points faibles de l’équipe sur le plan défensif… ». Et les cinq buts inscrits par les joueurs de Corentin Martins montrent, si besoin, la discipline tactique et l’ordre de coordination des joueurs sur la pelouse du stade du 5-Juillet. Ce qui a engendré la domination totale de la partie. D’ailleurs Garrido lui-même le reconnaît en déclarant en fin de partie qu’ « on a eu en face un adversaire coriace qui a su profiter de nos erreurs pour marquer cinq buts. On est sous le choc, poursuit l’entraîneur de l’USMA, avant de conclure qu’ « on doit vite relever la tête et se remettre en question ». Un aveu d’impuissance qui inquiète au plus haut point les dirigeants de l’USMA, à l’image du directeur technique Toufik Korichi qui a exigé des explications aux joueurs et au staff technique, après ce lourd revers essuyé contre le PAC. Donc, pour le moment, la priorité de Garrido est de travailler, surtout l’aspect «mental» de ses joueurs qui ont inexplicablement raté leur sortie avec une désorganisation remarquable sur le terrain.

Or, la prochaine étape serait un périlleux déplacement qui attend les joueurs de l’USMA en allant défier l’USM Khenchela vendredi prochain. Les gars de Kehnchela qui se trouvent dans le ventre mou du classement général, sont décidés à empocher les trois points de la victoire pour se hisser en haut du tableau. C’est dire que c’est un très grand défi qui attend le coach Garrido à Khenchela. L’entraîneur espagnol pourrait même jouer sa tête et il sera d’ailleurs privé de son milieu de terrain Brahim Benzaza et de son attaquant Smaïl Benzaza qui souffrent, respectivement du genou, pour le premier, et des adducteurs pour le second. Cela se passe au moment où le joueur Nabil Lamara se trouve déjà dans l’infirmerie souffrant d’une élongation de la cuisse qu’il traîne depuis quelques mois déjà. C’est dire que les prochaines sorties des Rouge et Noir, seront bien déterminantes pour l’avenir immédiat de cette formation, engagée aussi en coupe de la CAF. Une compétition que les fans du club veulent préserver et gagner pour la seconde fois de suite, afin de se prolonger le plaisir vécu la saison écoulée.