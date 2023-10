L’Équipe nationale féminine U20 d’Algérie est confrontée à un défi de taille pour espérer se qualifier au prochain tour des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA - Zone Afrique. Après une défaite

0 à 1 lors du match aller contre le Mali, les jeunes Algériennes sont déterminées à renverser la situation.

Le match retour, qui se tiendra au stade du 8- Mai 1945 de Sétif demain à 18h00, est crucial pour les Vertes U20. Elles doivent non seulement gagner, mais aussi surmonter le déficit accumulé lors du premier match pour décrocher leur billet pour le tour suivant des éliminatoires. Après la défaite du match aller, l’Équipe nationale U20 féminine n’a pas baissé les bras. Dès le lendemain de la rencontre, les joueuses sont retournées sur le terrain pour s’entraîner. La détermination des protégées du sélectionneur Maadsi est claire, elles sont prêtes à se préparer intensivement pour le match retour. Les

25 joueuses convoquées par le staff technique ont participé à la séance d’entraînement, comprenant un échauffement supervisé par le préparateur physique, suivi d’exercices avec le ballon. L’ambiance positive durant l’entraînement témoigne de la volonté de l’équipe de tout mettre en œuvre pour rattraper son retard. La route vers la qualification pour la Coupe du monde U20 est semée d’embûches, mais avec la persévérance et un effort continu, l’espoir est plus que jamais présent. Les jeunes joueuses algériennes sont prêtes à tout donner sur le terrain pour réaliser cet exploit et continuer à représenter fièrement leur pays dans cette compétition internationale. Le match retour contre le Mali promet d’être un moment décisif pour les Vertes U20, et les amateurs de football féminin en Algérie seront derrière elles pour les soutenir dans cette quête.