La sélection algérienne des moins de 20 ans (dames) a perdu (1-0) contre son homologue malienne, en match disputé dimanche soir au stade du 8-Mai 1945 de Sétif, pour le compte du deuxième tour préliminaire «aller» des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde de la catégorie, prévue en 2024 en Colombie. L'unique but de la rencontre a été inscrit par la jeune Traoré, au début de la seconde période. Au-delà de la défaite, les camarades de la capitaine d'équipe Leïla El Hadj ont dominé les débats, mais manquèrent terriblement de réussite devant les buts adverses. Les internationales algériennes auraient pu terminer la mi-temps avec au moins un but en leur faveur tant la domination dans le jeu était en leur faveur et les opportunités nombreuses. De retour des vestiaires, les Vertes subiront quelques offensives maliennes qui ont failli faire mouche n'était-ce la vigilance de la défense qui veillait sur la gardienne Célia Remili. Mais à force de rater des occasions propices, les Algériennes s'exposèrent au danger permanent des Maliennes qui finirent par ouvrir la marque à la (67') par l'intermédiaire de Djamako Traore. S'ensuivra alors une course contre la montre pour les Algériennes qui ont cherché coûte que coûte à revenir au score, mais les Maliennes sauront protéger leur acquis jusqu'au coup de sifflet final; en attendant le match retour qui se déroulera sur le même terrain du stade du 8- Mai 1945. Le sélectionneur algérien Nadhir Maadsi a convoqué 25 joueuses pour ce match, dont 17 évoluant à l'étranger. Elles étaient en regroupement depuis le 3 octobre courant à Sétif, pour peaufiner leur préparation, y compris en prévision de la manche retour, prévue le vendredi 13 octobre courant, en déplacement chez l'adversaire. Battues sèchement à Sétif, les camarades d'Ikram Sidi Moussa (Olympique de Marseille), seront appelées à se ressaisir et a renverser la vapeur pour espérer se qualifier. Pour rappel, le premier tour de ces éliminatoires de la Coupe du monde 2024 s'était déroulé au début du mois de septembre dernier. Six équipes, déterminées en fonction de leur participation aux dernières éditions de la Coupe du monde féminine des U20 y avaient pris part. À la fin, trois équipes s'étaient qualifiées et avaient rejoint au deuxième tour les 29 autres nations, qui elles avaient été exemptées de ce premier tour, dont l'Algérie. Seize équipes se qualifieront pour le 3e tour, après lequel elles seront réduites à huit, pour le quatrième tour, puis à quatre pour le cinquième tour. Ces quatre équipes joueront un cinquième tour qualifiant deux formations pour la Coupe du monde des U20. Les matchs se joueront en aller et retour. Les vainqueurs des deux matchs du cinquième tour iront en Colombie, pays hôte du prochain mondial.