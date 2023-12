Le tirage au sort des éliminatoires de la prochaine coupe d'Afrique des nations de futsal 2024, a été effectué, ce samedi, au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Égypte). La sélection algérienne de futsal sera opposée à son homologue libyenne, dans un derby nord-africain qui promet eu égard au niveau des deux équipes. Sous la houlette de l'entraîneur Nordine Benamrouche et son staff technique, l'Équipe nationale jouera d'abord à l'extérieur, lors du match aller prévu entre les 2 et 4 février 2024, avant de recevoir son adversaire en Algérie, lors d'un match retour qui devrait avoir lieu à Alger, entre les 9 et 11 février prochain. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase finale de la CAN 2024 de futsal qui se déroulera en avril 2024 dans un pays qui reste encore à désigner prochainement. Pour rappel, le Mozambique qui devait accueillir cette édition de futsal, s'est désisté au dernier moment pour des raisons évidentes.

Une mission difficile face aux Libyens

Les personnes qui pensent que cette double confrontation ne sera qu'une simple formalité pour les Verts se trompent lourdement. Les plus avertis de cette compétition, savent que la mission de la sélection algérienne de futsal s'annonce des plus ardues contre les Libyens. Cette équipe libyenne a, pour rappel, remporté les championnats d'Afrique en 2008 et s'est classée 4e lors de la dernière édition jouée au Maroc en 2020, après s'être inclinée lors de la petite finale en match de classement face à l'Angola.

Benamrouche fixé sur ses joueurs

Dans le but de bien préparer cette double confrontation décisive pour une place à la prochaine coupe d'Afrique des nations de futsal, prévue en avril dans un pays non encore désigné, la sélection algérienne a effectué déjà un stage à Alger du 10 au 18 décembre. Ce premier rassemblement ponctué par deux matchs amicaux, a permis au coach Nordine Benamrouche de bien jauger ses joueurs lors de ces joutes amciales, remportées pour rappel, contre la République dominicaine (8-2 et 5-2). Ces deux matchs se sont déroulés à la salle Harcha Hassen (Alger).

En plus de l'Égypte, le Maroc et l'Angola, les trois équipes les mieux classées du continent, donc exemptées des éliminatoires et qualifiées automatiquement pour la phase finale de la compétition. Les 10 équipes restantes disputeront un tour à élimination directe sous le format «match aller et retour» pour déterminer les 5 nations qui rejoindront, l'Égypte, le Maroc et l'Angola. Seules huit équipes pourront se qualifier pour le tournoi final. Pour rappel, 13 nations étaient engagées dans ces éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2024 de futsal.



Résultat du tirage au sort:

1- Mozambique- Zambie

2- Namibie - Tanzanie

3- Libye - Algérie

4- Ghana-Côte d'Ivoire

5 -Cameroun- Mauritanie.