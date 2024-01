La sélection algérienne de handball (messieurs) a été battue par son homologue égyptienne en finale du championnat d’Afrique des nations (CAN 202, sur le score de 29 à 21. Ayant bien accompli leur mission en parvenant à arriver en finale, les poulains du coach, Farouk Dehili, ont tenu la dragée haute aux champions d’Afrique avant de s’effondrer en fin de rencontre. Ils ont payé cher leur excellent retour au milieu de seconde période où ils sont parvenus à revenir jusqu’à 3 points d’écart. La sélection égyptienne de handball a décroché son neuvième championnat d’Afrique de la discipline. C’est aussi son troisième sacre consécutif. À la faveur de ce succès, l’Égypte, vainqueur de cette 26e édition de coupe d’Afrique chez elle, est qualifiée directement pour les prochains Jeux olympiques de Paris 2024. Quant aux Verts, ils disputeront le tournoi de qualification olympique (TQO) prévu en mars prochain. Il est utile de rappeler que les cinq premiers du championnat d’Afrique 2024 représenteront le continent africain au Mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège. Il s’agit de l’Égypte, l’Algérie, la Tunisie, le Cap-Vert et la Guinée.