La sélection nationale a réussi une bonne performance lors de la manche aller des éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2024, disputée le samedi 3 février 2024, en obtenant un résultat positif face à la Libye sur son terrain à Misrata (4 à 4). Malgré un début difficile avec un but inscrit rapidement par l'équipe hôte, les Verts ont su réagir rapidement. Bendifallah a égalisé dans la minute qui a suivi, puis Medjahed a marqué, portant l'avantage à deux buts à un pour la sélection nationale. Les Libyens n'ont pas abandonné et sont revenus dans le match en égalisant et prenant ensuite l'avantage (3-2). Les Algériens ont continué à rester accrochés au match, ne prêtant pas attention au nombreux public qui soutenait son équipe. Medjahed a nivelé le score, démontrant la ténacité de l'équipe. Les Libyens ont repris l'avantage (4-3), mais ont finalement cédé devant la détermination algérienne, ramenant le score à égalité (4-4).

À un match de l'exploit

Ce résultat satisfait la sélection nationale, qui mettra tout en oeuvre pour assurer sa victoire à Alger, la semaine prochaine. Les joueurs de l'entraîneur Noredine Benamrouche qui ont sorti le grand jeu lors de cette première manche ont franchi un grand pas vers la qualification. Pour rappel, en prévision de ce rendez-vous important, le coach national a retenu 15 joueurs. L'attaquant de Marcouville Futsal (France) Skander Si Chaïb, arrivé au regroupement effectué à Alger avec une blessure, avait déclaré forfait. La préparation pour cette double confrontation face à la Libye a commencé en décembre dernier, avec au menu deux matchs amicaux disputés contre la République dominicaine à la salle Harcha Hacène (Alger), soldés par deux victoires (8-2 et 5-2).

Attention! rien n'est encore fait

Le match retour aura lieu le samedi 10 février 2024 à Alger (19h00). L'apport du public algérien à la Coupole sera déterminant lors de cette rencontre cruciale. Les Algériens devront seulement bien gérer cette bonne performance du match aller pour entériner leur billet à la CAN Pour rappel, un total de 13 nations se sont engagées lors des qualifications de la CAN-2024. Le tournoi devait se dérouler au Mozambique, mais ce pays a fini par se désister.

L'Égypte, le Maroc et l'Angola ont été exemptées des qualifications et se qualifieront automatiquement pour la phase finale. Les 10 équipes restantes disputeront un tour à élimination directe sous le format «aller et retour» pour déterminer les 5 nations qui rejoindront, l'Égypte, le Maroc et l'Angola.

Pour cette rencontre retour, les Verts devront faire mieux que le résultat du match aller et tenter de décrocher une qualification à la prochaine coupe d'Afrique qui reste l'objectif numéro un du coach Noredine Benamrouche.

Ce dernier n'a d'ailleurs pas oublié de rappeler à ses poulains que rien n'est encore acquis et qu'il va falloir oublier cette belle prouesse réalisée au match aller pour finaliser le travail à Alger le 10 février prochain. «On a fait la moitié du travail maintenant il va falloir finaliser le boulot à la maison», leur a-t-il dit notamment.