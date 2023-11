La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) se prépare depuis lundi pour le prochain tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF), prévu du 11 au 22 novembre 2023 en Tunisie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne (FAF). Sous la direction du nouveau sélectionneur national, Yacine Manaa, les moins de 20 ans algériens poursuivent activement leur préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa avec des séances d'entraînement quotidiennes. Les joueurs de l'EN sont soumis à divers ateliers et autres exercices techniques et tactiques programmés par le coach de l'EN. Tout cela se déroule sous l'oeil attentif et les consignes de l'entraîneur Manaa et ses assistants.

Un tournoi d'un niveau relevé

Les coéquipiers d'Akhrib continueront leur préparation jusqu'à la fin de leur regroupement, prévu pour le samedi 4 novembre 2023, avec l'objectif d'être fins prêts pour le rendez-vous de Tunis qui s'annonce très relevé avec la présence de sélections d'un niveau relevé, indique un communiqué de la FAF. Pour ce premier stage de la sélection masculine des U20, le nouveau sélectionneur a convoqué 30 joueurs locaux à son début, avant d'en rajouter neuf autres, évoluant à l'étranger afin de préparer le tournoi de l'Union nord-africaine de football (UNAF) U20 (joueurs nés en 2005 et 2006) qui verra la participation de cinq pays.

Le programme de l'EN connu

Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), trois autres pays seront de la partie: l'Égypte, la Libye et le Maroc. Les joueurs algériens entameront le tournoi face à la Tunisie, le lundi 13 novembre, avant de défier le Maroc le mercredi 15 novembre, l'Égypte le vendredi 17 novembre, et enfin la Libye le dimanche 19 novembre. Cette compétition se déroule sous forme d'un mini-championnat.

Le premier à l'issue de la cinquième et dernière journée sera sacré champion. Pour rappel, cet effectif de l'Équipe nationale, a été renforcé par 9 joueurs évoluant à l'étranger. Il s'agit du gardien de but, Amine Boukemouche (RC Lens/ France), des défenseurs, Anthony Khelifa (AC Ajaccio/ France), Yaniss Saïdi (Novara FC/ Italie) et des milieux de terrain, Rayan Kolli (Queens Park Rangers/ Angleterre), Jibril Sahraoui (AS Saint-Étienne/ France), Kamil Bensoula (Paris SG/ France). Trois attaquants ont été aussi convoqués pour ce rassemblement qui s'étalera jusqu'au 4 novembre: Yanis Senhadji (Real Betis/ Espagne), Rayan Belaïd (Atletico Madrid/ Espagne), Anis Fatahine (Paris FC/France).