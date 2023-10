L'Équipe nationale algérienne de football a frappé fort face au Cap-Vert (5-1), jeudi soir, en match amical disputé au stade Chahid Hamlaoui de Constantine, dans le cadre de la préparation des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en novembre prochain, ainsi que pour la coupe d'Afrique des nations, prévue entre janvier et février prochains, en Côte d'Ivoire. Fidèles aux habitudes des adversaires des Verts qui prônent le jeu défensif en jouant à l'extérieur de leur fief, les joueurs cap-verdiens se sont cantonnés en défense, laissant les Verts faire le jeu, tout en essayant de les surprendre par des contres. Mais, à ce jeu-là, les Algériens sont bien rodés et expérimentés pour se laisser faire. Avec un duo inédit Aouar-Zerrouki, au milieu du terrain, et le travail de sape de Slimani et Mahrez, entre autres, au niveau offensif, les Verts maîtrisent le jeu, face à des Cap-Verdiens décidés à leur poser des problèmes, dans ce match test pour les deux sélections. Mais, les Verts ont vite trouvé la solution avec un Amoura des grands jours. On jouait la 11e minute de la partie, lorsque Mahrez, profite d'une belle passe de son capitaine Mahrez après une bévue monumentale du gardien Varela qui rate complètement son dégagement au pied pour se faire subtiliser le ballon par Islam Slimani qui transmet le cuir à son capitaine. Mahrez se fait alors un grand plaisir de remettre à Amoura qui ne se fait pas prier pour envoyer le cuir au fond des filets adverses, ouvrant ainsi la marque pour les Verts, au grand bonheur du très nombreux public du stade Hamlaoui de Constantine, archicomble. Bien en forme et surtout plus confiant avec l'ouverture du score, les Verts ouvrent plus à l'aise en multipliant les offensives dans la perspective de doubler la mise. Pendant ce temps, les Cap-Verdiens tentent aussi de revenir à la marque, mais la paire centrale algérienne, composée du duo Ramy Bensebaïni - Aïssa Mandi, veille bien à garder la cage des Verts vierge. Les Verts dominent la partie en maîtrisant le jeu au milieu du terrain. Et lors d'une de leurs attaques, Houssem Aouar, hérite d'une belle balle transmise par son compatriote, Youcef Atal, et profite, entre-temps, d'une hésitation de la défense cap-verdienne, pour effectuer un joli lobe au gardien, inscrivant ainsi le deuxième but des Verts (38'). Et ce fut d'ailleurs le premier but de Houssam Aouar en sélection algérienne. Ironie du sort, et deux minutes plus tard, le même Aouar se trouve bien placé pour reprendre victorieusement de la tête une remise de Slimani consécutive à un centre de Mahrez (40'). Aouar s'illustre ainsi par la réalisation d'un doublé pour sa première titularisation avec l'EN.

D'ailleurs, Touba a même raté une très belle opportunité pour corser l'addition à la 43', à la suite d'un corner, mais son «pic» du bout du pied heurte, malheureusement, la transversale. De retour des vestiaires, l'équipe cap-verdienne, bien qu'encore copieusement dominée, réagit en acculant la défense algérienne. Et c'est ainsi que Mendes exploitera une erreur défensive des Verts pour planter un but et ainsi réduire la marque d'un tir puissant de 20 mètres qui trompe le gardien de but algérien Mandrea (55').

Ce but n'a pas eu de répercussion négative sur les Verts qui continuent à maîtriser le jeu en harcelant régulièrement la défense adverse, notamment par Amoura et le néo-international Amine Gouiri. Ce dernier sera d'ailleurs au départ du 4e but algérien en effectuant une belle passe à Mahrez qui, à son tour, talonne pour Zerrouki qui, en plein cours, fusille l'infortuné Varela (59'). L'addition sera une nouvelle fois corsée grâce à une incursion de Saïd Benrahma qui venait de remplacer Amoura, avant de se faire crocheter dans la surface de vérité, obligeant l'arbitre tunisien de la rencontre à désigner le point de penalty. Une aubaine pour Slimani qui ne se fera pas prier pour porter son total de buts avec les Fennecs à 43 unités (87'). Alors qu'il devrait, en réalité ne pas satisfaire son égo en laissant Benrahma botter ce penalty pour l'encourager. Ceci dit, il y a lieu de faire remarquer que les Verts ont bien dominé la partie avec l'art et la manière, surtout sur le plan offensif. Ce match rassure, certes, les fans des Verts, mais ces férus du football attendent plus des Verts pour le prochain match face à un des ténors du football africain: la sélection égyptienne. En effet, les Verts doivent confirmer leur bonne forme et être sur leurs gardes car, en face, les Pharaons qui ont battu, de leur côté, la Zambie (1-0), sont bien plus redoutables que les Cap-Verdiens.

Et ça, Belmadi et ses joueurs le savent très bien. Ce match de la «confirmation» des Verts, est prévu, lundi aux Emirats arabes unis, face à l'Égypte de Mohamed Salah, pour leur second match amical durant cette fenêtre d'octobre.