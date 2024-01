Stade de la Paix de Bouaké Affluence: nombreuse

Arbitres: Abongile (Afrique du Sud)- Sauru Phatsoane (Lesotho)- Abelmiro Dos Reis Monte (Sao Tome)

Avertis: Nagalo 15', Sangaré 22', Konate 60', Djiba 90' (Burkina Faso), Belaïli (20') et Bounedjah 90'+5 Algérie

Buts: Konate (45') et Traoré 71' Burkina Faso - Bounedjah (50'et 90'+4) Algérie

Algérie: Mandrea - Atal, Mandi, Bensebaïni, Aït-Nouri - Bentaleb (Slimani 79'), Feghouli (Amoura 45'), Zerrouki - Mahrez (Ounas 74'), Bounedjah, Belaïli (Chaïbi 74')

Ent: Belmadi

Burkina Faso: Koffi - Nagalo, Dayo, Kaboré, Yago - E. Tapsoba, Touré, Guira (Ouedraogo 39'), Sangaré - A. Tapsoba, Konaté (Traoré 61').

Ent: Velud

Dans un match joué dans des conditions climatiques très difficiles, les Verts ont réussi à se maintenir en vie, grâce à une égalisation inespérée marquée par l'inévitable Baghdad Bounedjah, lors du temps additionnel de cette rencontre soldée donc sur un score de parité de 2 buts partout. Un résultat qui permet à la sélection nationale de revenir de très loin avant cette dernière rencontre du Groupe prévue mardi contre la Mauritanie où la victoire est plus qu'impérative.

L'Algérie joue, le Burkina marque

Comme lors du premier match, les Verts entament la rencontre tambour battant et parviennent à imposer une domination territoriale sur leur adversaire. Bounedjah, Belaïli et Aït-Nouri multiplient les combinaisons et parviennent à déséquilibrer le bloc défensif burkinabè, bien solide autour de Tapsoba. Bien servi en profondeur, Youcef Belaïli slalome dans la surface et déclenche une belle frappe du droit que le portier du Burkina Hervé Koffi détourne en corner (15'). Deux minutes plus tard, Belaïli encore lui tente de surprendre le gardien burkinabè mais sa frappe manque encore de précision. La plus grande opportunité de cette première mi-temps est à mettre à l'actif de Baghdad Bouedjah. En effet, l'attaquant d'Al Sadd à la réception d'un long ballon de Bensebaïni prend son vis-à-vis de vitesse, entre dans la surface mais sa reprise rase le poteau.

Cantonné derrière, le Burkina opère en contres et réussit son hold-up en première mi-temps avec une réalisation marquée à la 45'. En effet, à la surprise générale, Mohamed Konaté profite d'un superbe centre rentrant pour ajuster l'infortuné Anthony Mandrea. L'arbitre refuse le but pour une position d'hors-jeu inexistante, avant de revenir sur sa décision. Le Burkina réalise le hold-up parfait dans ce premier half.

Des changements payants

Les Verts reviennent avec plus de détermination en seconde période. Le changement offensif opéré par Belmadi qui a intronisé Amoura à la place de Feghouli, donne plus de solutions offensives aux Algériens. Et à peine 5 minutes depuis la reprise que Bounedjah trouve la faille dans cette défense burkinabè. Baghdad profite d'un énorme cafouillage dans la surface suite à un coup franc de Mahrez, pour pousser le ballon au fond des filets. Une égalisation méritée de l'équipe algérienne, de plus en plus entreprenante dans ce match. Les Verts tentent de plier le match mais ni Bounedjah de la tête ni Amoura à deux reprises n'ont pu profiter du temps de l'EN dans ce match. À la 70' sur une balle anodine en profondeur, Aït-Nouri commet une faute sur Bertrand Traoré, l'arbitre qui est appelé pour consulter la VAR n'hésite pas à désigner le point de penalty. L'attaquant d'Aston Villa prend Mandrea à contre-pied et redonne l'avantage aux Étalons.

Décidés à revenir, les camarades de Youcef Atal pressent et l'attaquant d'Al-Sadd est tout proche de remettre les pendules à l'heure. Sur un très bon centre rentrant d'Amoura, Bounedjah rate de peu le cadre. Loin d'être désespéré, le buteur de cette CAN 2024 avec 3 réalisations, redonne espoir aux Verts en marquant de nouveau l'égalisation en toute fin de rencontre. Sur un corner bien botté par Ounas à la 90'+4', Bounedjah place une superbe tête qui a eu raison du gardien Koffi. Et c'est sur le score de 2 buts partout que l'arbitre sud-africain, met fin aux débats au grand soulagement des joueurs algériens, lourdement handicapés par cette grosse chaleur dans laquelle s'est disputé ce choc du «Groupe D». Décisif et auteur d'un match plein, Bounedjah a été en toute logique désigné homme du match.