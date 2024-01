Belmadi est appelé à revoir sa copie

L’Équipe nationale a raté son entrée en lice en coupe d’Afrique des nations 2023, reporté du 13 janvier au 11 février prochain, en Côte d’Ivoire, se faisant accrocher par l’Angola, lundi soir, au stade de la Paix de Bouaké sur le score d’un but partout.

Le résultat technique n’est pas celui que les capés de Djamel Belmadi espéraient pour débuter la CAN et les raisons de cette mauvaise entame sont liées directement à des aspects techniques et aussi mentaux. Pas du tout en réussite, les Verts avaient du mal à asseoir leur suprématie en laissant passer des multitudes d’occasions de tuer le match, notamment en première période où les camarades du capitaine Riyad Mahrez affichaient pourtant une maîtrise de match assez rassurante.

Après une CAN 2022 chaotique, et une élimination du dernier Mondial joué au Qatar, les capés de Djamel entament ce duel face à l’Angola avec une énorme détermination visant à effacer les derniers échecs. C’est ainsi qu’on a assisté à un rendement à deux visages de la sélection algérienne. Dominateurs en première mi-temps, les Verts ont eu une baisse de régime attendue, eu égard au pressing haut et constant exercé pendant presque toute une mi-temps sur les Angolais.

Au retour des vestiaires, les Algériens vont verser dans un jeu désordonné qui a permis aux Angolais de revenir dans la partie. Sans être vraiment dangereuse, l’Angola parvient à empêcher la sélection nationale de sortir en contres pour aller faire le break et tuer le match. Le manque de précision et de concentration de Nabil Bentaleb, et l’inexplicable positionnement de Chaïbi au milieu de terrain, a laissé place à un déséquilibre flagrant dans le jeu de l’EN. Ayant cru en leur chance dans cette rencontre, les « Palancas Negras » poussent et parviennent à obtenir un penalty, après une faute vraiment stupide de Bentaleb à la 54’. Une réalisation qui met sous pression l’équipe algérienne, qui devient de plus en plus désordonnée dans son jeu, comparativement à cette belle organisation affichée tout au long des 50 premières minutes de la partie.

Les changements arrivent de la part du sélectionneur national, Djamel Belamdi, mais les Angolais s’accrochent et se contentent de défendre avec un bloc bas, très compact. Par ailleurs, si on veut vraiment faire une lecture objective de cette rencontre, il convient de dire que l’espoir est permis, si on arrive bien entendu à se montrer plus réalistes et efficaces dans les moments forts. Tirer les enseignements de ce semi-échec, passe par une bonne analyse de cette prestation à deux visages des Verts, dans un match où les 3 points leur tendaient les bras sans cette mauvaise deuxième période terne en jeu et en efficacité. Un retour fulgurant de l’EN n’est pas à écarter, car tout n’était pas mauvais dans ce résultat nul concédé d’entrée face à l’Angola.

La prestation individuelle de certains joueurs était à saluer. C’est le cas de l’arrière gauche de l’Équipe nationale, Rayan Aït-Nouri qui a été, de l’avis de tous, très en vue, aussi bien offensivement que défensivement. Le joueur de Wolverhampton se trouvait facilement avec Bennacer et Youcef Belaïli qui a fait parler sa qualité de passe remarquable, sur l’ouverture du score de Baghdad Bounedjah. Ce dernier s’est montré brillant et réaliste en transformant les deux seules vraies occasions qu’il a eues. Notamment sur ce superbe retourné acrobatique, refusé par l’arbitre de touche pour une position de hors-jeu.

L’erreur n’est plus permise Sans vouloir sombrer dans le pessimisme ou mettre une quelconque pression sur les épaules des poulains du coach Djamel Belmadi, le second match du groupe, prévu samedi à 15h00 face au Burkina-Faso, se présente d’ores et déjà décisif pour éviter de se mettre en danger avant cette troisième rencontre du Groupe « D » face à la Mauritanie. Belmadi est appelé aussi à revoir sa copie, notamment en ce qui concerne les changements opérés, un peu tardifs, au milieu de terrain.

En d’autres termes, si la première période de l’Équipe nationale était une réussite totale, on peut regretter le fait de n’avoir pas matérialiser cette bonne domination en corsant la note avant cette égalisation heureuse des Angolais.

Le staff technique des Verts doit donc s’appuyer sur ces belles choses affichées en première mi-temps pour bâtir et monter un collectif bien capable de faire mieux. C’est-à-dire répondre aux attentes des supporters, en allant le plus loin possible dans cette CAN 2024, ouverte à tous les pronostics.