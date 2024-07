Le Stade Rennais poursuit sa préparation d'avant-saison avec la programmation de plusieurs matchs amicaux au menu des joueurs bretons. Ce samedi, Rennes a joué sa troisième empoignade amicale de préparation de la saison de Ligue 1 2024-2025, face au revenant parmi l'élite française, à savoir le SCO d'Angers où évoluent trois Algériens, en l'occurrence Farid El Melali, Zinedine Ferhat et Himed Abdelli.

Gouiri signe un doublé contre Angers

Dans ce match soldé sur une victoire rennaise sur le score de deux buts à un, un autre joueur algérien s'est fortement distingué en signant un doublé. Il s'agit de l'attaquant international de Rennes Amine Gouiri. Le joueur formé à Lyon, a ouvert le score dès la 4' de jeu pour ses camarades. En effet, à la réception d'un joli centre de l'un de ses coéquipiers, Gouiri a réussi à tromper la vigilance du portier angevin en déviant victorieusement le ballon dans les filets d'Angers.

Quelques minutes après, Gouiri profite bien d'un joli travail de son camarade Blas qui l'avait servi à la limite du hors-jeu pour filer vers les buts adverses. Parti donc à partir du milieu de terrain, Amine fixe son vis-à-vis et place une superbe frappe enroulée qui termine sa course dans l'angle opposé du portier ivoirien d'Angers, Fofana.

En plus des deux buts inscrits dans ce match amical joué face à Angers par l'attaquant rennais Amine Gouiri, un autre joueur algérien a réussi aussi à se montrer avec son équipe, le SCO d'Angers. Il s'agit de l'enfant de l'Arba Beni Moussa, Farid El Mellali. Toujours aussi adroit avec son club, le joueur formé au Paradou AC qui a été l'un des artisans de l'accession de son équipe en Ligue 1, a délivré une belle passe à son camarade Hatoundji pour la réduction du score. Ce dernier a repris avec succès de la tête un corner bien exécuté par le jeune ailier international algérien.

El Mellali, qui est courtisé par des clubs respectables en France à l'image de Nice et Montpellier, préfère la stabilité et semble à présent décidé de continuer l'aventure avec Angers au moins pour une autre saison, afin de confirmer sa très bonne saison sortie en Ligue 2, ponctuée pour rappel, par une accession en Ligue 1.

Amoura frappe encore

Quelques jours après avoir réussi à marquer son premier but avec le WFL Wolfsburg, contre l'Anderlecht, l'attaquant algérien Mohamed Amine Amoura a récidivé avant-hier toujours en amical face à Hanovre.

Mené un but à zéro, Wolfsburg a réussi à remettre les pendules à l'heure avant de prendre l'avantage dans ce duel grâce son buteur algérien Amoura qui a profité d'une déviation de la tête de l'un de ses coéquipiers pour ajuster le portier adverse de près d'un tir en toute puissance avec son pied gauche et donner l'avantage à son équipe à la mi-temps (2-1). C'est son second but sous ses nouvelles couleurs. Pour sa première dans cette tournée qu'elle effectue aux USA, la formation italienne du Milan AC s'est imposée face au champion d'Angleterre en titre, Manchester City, sur le score de trois buts à deux.

Bennacer brillant contre Manchester City

Une victoire milanaise qui a connu la participation du milieu de terrain international algérien Ismaël Bennacer. Aligné d'entrée le joueur formé à Arsenal a sorti une belle prestation. Selon plusieurs médias transalpins, Bennacer a été d'un grand apport pour ses camarades dans l'entre- jeu.

Après s'être bien donné pendant un peu plus de 60 minutes, l'Algérien a cédé sa place à la 64' de jeu.