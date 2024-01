Alors que l'on s'attendait à une «simple formalité» contre une équipe de la Mauritanie sans aucun passé dans cette compétition mais avec un présent bien éloquent, après son succès face à l'Algérie, la sélection algérienne n'a pas été au rendez-vous, ce mardi. Pourtant un seul point suffisait aux camarades de Youcef Atal pour passer au second tour et espérer un bien meilleur parcours dans cette coupe d'Afrique des nations 2023 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Et bien, ce résultat semblait une utopie pour les Verts, compte tenu de cette défaite inattendue, mais bien méritée face à une sélection mauritanienne assez bien organisée et courageuse à souhait.

Une désillusion qui vient précipiter le départ du sélectionneur national qui aura, selon nos informations, annoncé sa démission aux joueurs en fin de rencontre aux vestiaires du Stade de la Paix de Bouaké. Un naufrage, un crash, ou autre, tous les mots sont permis pour décrire cette déconvenue pour le moins dramatique dans un sens où la Fédération algérienne de football est appelée à vite trancher pour tenter de redynamiser la sélection nationale en prévision des prochaines échéances, à commencer par les éliminatoires (CM 2026) qui commencent le mois de juin prochain.

Sortis dès le premier tour lors de la coupe d'Afrique des nations 2021, jouée en 2022 au Cameroun, les Verts qui ont aussi raté une qualification au Mondial 2022, lors du temps additionnel, face aux Camerounais à Blida en mars 2022, n'arrivent pas se remettre de ces grosses déceptions. Le choc émotionnel était tel, que certains joueurs toujours présents en sélection, n'arrivaient plus à oublier ce cauchemar. Ce mardi, les vieux démons étaient présents et hantaient l'esprit des Mahrez, Slimani, Zerrouki et Mandi, incapables de hisser leur niveau de jeu au point où l'on se demandait s'il y avait vraiment un pilote dans l'avion pour éviter ce crash de l'Équipe nationale, face à la surprenante équipe mauritanienne.

Changer la moitié d'une équipe dans un match décisif n'était sûrement pas l'option franche du sélectionneur national, Djamel Belmadi, qui a certainement dû céder à la pression de la rue qui avait demandé des changements en faisant appel à la titularisation de certains joueurs à l'image d'Adam Ounas, Mohamed-Amine Amoura et Hichem Boudaoui. Il y a lieu de rappeler que ces souhaits exaucés par Belmadi ont été préconisés par une partie des consultants des plateaux et autres observateurs qui ne sont malheureusement pas de bons payeurs et n'assument pas leurs conseils donnés la veille de cette rencontre décisive. C'est dire que Djamel Belmadi a perdu son sang-froid au moment d'une énorme pression exercée sur lui, depuis les deux échecs face à l'Angola (1-1) et le Burkina Faso (2-2). Si on peut parler de l'échec des Verts dans cette CAN, on ne peut en aucun cas passer sous silence la prouesse de la sélection de la Mauritanie. Vaillants et respectant les consignes de leur entraîneur du début jusqu'à la fin de la rencontre, les joueurs mauritaniens ont écrit leurs noms en lettres d'or dans l'histoire du football mauritanien. En effet, les Mourabitounes ont réalisé un exploit historique en décrochant la première victoire de leur histoire dans une phase finale de la coupe d'Afrique des nations et en parvenant par la même occasion à se qualifier en huitièmes de finale de la CAN.