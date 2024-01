Le semi-échec concédé lundi, face à l’Angola, ayant été dépassé, les Verts ont retrouvé le terrain d’entraînement du Lycée Classique, avant-hier, pour préparer la prochaine empoignade prévue samedi contre le Burkina Faso, au Stade la Paix de Bouaké.

Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a axé son travail sur la récupération et a aussi mis l’accent sur l’aspect mental dans le but de permettre à ses capés d’oublier ce résultat nul du premier match et se concentrer uniquement sur le reste de la compétition.

Après avoir visionné le match de l’Angola et s’être arrêté sur les erreurs commises dans ce duel soldé par un résultat nul (1-1), Djamel Belmadi a appelé ses joueurs à faire preuve de plus de concentration dans les moments difficiles et à se montrer efficaces lors du match contre le Burkina Faso où l’erreur ne sera plus permise, au risque de compromettre sérieusement leurs chances de qualification au second tour. Djamel prévoit des changements pour ce duel et cela paraît bien inéluctable, eu égard à la prestation de certains éléments.

C’est ainsi, qu’il s’est adressé avec beaucoup de rigueur à ses joueurs, notamment les cadres de l’équipe, les exhortant à mieux se comporter surtout que cette seconde rencontre du « Groupe D » se jouera à 14h00 (15h00 heure algérienne). C’est-à-dire en pleine chaleur et sous une humidité qui devrait atteindre les 80%, samedi au Stade de la Paix de Bouaké. D’aucuns parmi les observateurs estiment que ce résultat nul subi contre une équipe angolaise, réaliste à souhait, est une gifle pour les Verts.

Ces derniers, très affectés par cette mauvaise performance, enregistrée contre l’Angola, se sont réunis entre eux et se sont donné le mot de se racheter dès la prochaine rencontre contre le Burkina Faso. Les camarades de Ramy Bensebaïni, ont décidé de dépasser cette déception et ne penser qu’à rectifier le tir samedi, contre une équipe burkinabaise toute auréolée par son succès, obtenu lors du temps additionnel de la rencontre jouée mardi contre la Mauritanie, grâce à un penalty marqué par Bertrand Traouré (90’+6). Une réaction d’orgueil est donc attendue par les joueurs de l’EN pour éviter de rentrer prématurément à la maison.