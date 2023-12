La troisième et dernière promotion des ex-joueurs internationaux a réussi avec succès le dernier module de la formation de la licence «CAF A» à l'École des sports olympiques d'El Bez, dans la wilaya de Sétif, a indiqué, ce jeudi, la Fédération algérienne de football (FAF).

La cérémonie de remise des attestations de succès, tenue ce mercredi, a été marquée par la présence de Karim Kaced, membre du Bureau fédéral chargé des sélections nationales, et Ameur Mansoul, directeur technique national (DTN). Lors de la cérémonie de clôture, Kaced a transmis les félicitations du président de la fédération, Walid Sadi et du Bureau fédéral, saluant ainsi les anciens joueurs pour avoir suivi cette voie qui les maintient dans le milieu du football et surtout sur le terrain. Il a également souligné la volonté de la FAF de continuer à accompagner les anciens internationaux dans leur démarche d'améliorer leur technicité et réussir leur cursus de formation.

Ameur Mansoul, s'est engagé, pour sa part, à ne ménager aucun effort pour encadrer les ex-internationaux lors des futures opérations, assurant que les portes de la DTN leur seront toujours ouvertes.

Le responsable de la formation, Ameur Chafik, a félicité les anciens joueurs pour leurs efforts et les a encouragés à mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain. Les nouveaux diplômés, par le biais de Kamel Kaci Saïd, actuel sélectionneur de l'Équipe nationale militaire, ont exprimé leur gratitude envers le président de la FAF, pour avoir ouvert les portes vers ce diplôme, et ont souhaité un soutien continu pour faciliter leur accès au monde de l'entraînement. Parmi les anciens internationaux algériens ayant pris part au dernier module de la formation de la licence de la CAF A, Hocine Achiou, Mounir Zeghdoud, Omar Belatoui ou encore Slimane Rahou.